25 июня 14°C
﻿
Спорт

Зачем у барнаульского Дворца спорта разломали кассы, и что будут строить внутри

В главной хоккейной арене краевой столицы продолжается капитальный ремонт. На прошлой неделе около Дворца спорта снесли старое кассовое помещение. Это необходимо, чтобы оборудовать полноценную парковку. В дни домашних матчей она крайне необходима.

Барнаульский Дворец спорта "Титов-Арена". Июль 2020.
Барнаульский Дворец спорта "Титов-Арена". Июль 2020.
Анна Зайкова

Как сообщил altapress.ru собственник «Титов-Арены» Михаил Дроздов, парковка будет рассчитана на 180 машиномест. Запустить ее планируют к осени, когда начнется хоккейный сезон. Также с северной стороны здания заменять порталы и откроют еще один вход.

Ждут изменения и фойе: здесь планируется открыть магазин фирменной атрибутики и дополнительные кафе, под обустройство которых есть свободные ниши.

Михаил Дроздов,
собственник Титов-Арены:

Не секрет, что в перерывах между периодами болельщики не всегда успевают купить чашку кофе и перекус. Мы эту проблему понимаем, поэтому решили запустить дополнительные точки питания.

Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин

Что будет сделано для спортсменов

В-первую очередь, новую раздевалку почти на 120 кв. метров. Во-вторых, полноценный игровой зал, отвечающий самым современным требованиям. Также во Дворце будет фитнес-центр площадью 410 кв. метров с двумя раздевалками и просторной кардио-зоной.

Все это необходимо, в том числе для проведения полноценного тренировочного процесса основной хоккейной команды.

Большое интервью с руководством клуба о предстоящем хоккейном сезоне, новом главном тренере «Динамо-Алтай» и грядущих преобразованиях, читайте на altapress.ru на следующей неделе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость