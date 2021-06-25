Зачем у барнаульского Дворца спорта разломали кассы, и что будут строить внутри

В главной хоккейной арене краевой столицы продолжается капитальный ремонт. На прошлой неделе около Дворца спорта снесли старое кассовое помещение. Это необходимо, чтобы оборудовать полноценную парковку. В дни домашних матчей она крайне необходима.

Как сообщил altapress.ru собственник «Титов-Арены» Михаил Дроздов, парковка будет рассчитана на 180 машиномест. Запустить ее планируют к осени, когда начнется хоккейный сезон. Также с северной стороны здания заменять порталы и откроют еще один вход.

Ждут изменения и фойе: здесь планируется открыть магазин фирменной атрибутики и дополнительные кафе, под обустройство которых есть свободные ниши.

Михаил Дроздов,

собственник Титов-Арены:

Не секрет, что в перерывах между периодами болельщики не всегда успевают купить чашку кофе и перекус. Мы эту проблему понимаем, поэтому решили запустить дополнительные точки питания.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Что будет сделано для спортсменов

В-первую очередь, новую раздевалку почти на 120 кв. метров. Во-вторых, полноценный игровой зал, отвечающий самым современным требованиям. Также во Дворце будет фитнес-центр площадью 410 кв. метров с двумя раздевалками и просторной кардио-зоной.

Все это необходимо, в том числе для проведения полноценного тренировочного процесса основной хоккейной команды.

Большое интервью с руководством клуба о предстоящем хоккейном сезоне, новом главном тренере «Динамо-Алтай» и грядущих преобразованиях, читайте на altapress.ru на следующей неделе.