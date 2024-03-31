Закрывать сезон рано. Барнаульские лыжники радуются хорошему состоянию Трассы здоровья

Потепление не затронуло трассу. На фотографиях заметен прочный слой снега. Судя по кадрам, ехать по нему — одно удовольствие.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Читатель altapress.ru прислал фотографии и видео с Трассы здоровья. Пока в центре Барнаула дороги превращаются в реки, в лесу продолжается зима.
Потепление не затронуло трассу. На фотографиях заметен прочный слой снега. Судя по кадрам, ехать по нему — одно удовольствие.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter