31 марта
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Спорт

Закрывать сезон рано. Барнаульские лыжники радуются хорошему состоянию Трассы здоровья

Читатель altapress.ru прислал фотографии и видео с Трассы здоровья. Пока в центре Барнаула дороги превращаются в реки, в лесу продолжается зима.

Трасса здоровья 31 марта 2024 года.
Трасса здоровья 31 марта 2024 года.
altapress.ru

Потепление не затронуло трассу. На фотографиях заметен прочный слой снега. Судя по кадрам, ехать по нему — одно удовольствие.

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