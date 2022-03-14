Замахнуться на нечто большее. Что за новый центр ММА откроют в Барнауле, и почему это важно для города и края

Летом нынешнего года в краевой столице распахнет свои двери новый спортивный комплекс, предназначенный для смешанных боевых искусств — чрезвычайно популярного ныне направления. По словам Александра Локтева, депутата АКЗС и главного инициатора проекта, строительные работы по большей части завершены, оборудование закуплено. Чем уникален этот объект, и какой толчок он даст развитию спорта в регионе, наш собеседник рассказал altapress.ru.

«Основная целевая аудитория — это дети , студенты , взрослые»

— В 2021 году стало известно , что компания «Атлант», которую вы возглавляете , заключила концессионное соглашение на строительство нового спорткомплекса. Заходя в этот проект , какие цели перед собой ставили?

— Сразу скажу, что реализация данного проекта ведется уже четвертый год. Сама идея родилась еще в 2019 году. Тогда я обратился к городским властям с предложением о создании спортивного объекта. Далее прошло несколько важных этапов — презентация, формирование соглашения, подписание документов и другие этапы.

Хочу выразить благодарность Администрации Алтайского края и города Барнаула за плодотворное сотрудничество. Мэр Барнаула Вячеслав Франк был тем двигателем, который продвигал реализацию данного первого концессионного проекта.

А началось все с желания создать еще один центр смешанных единоборств и замахнуться на нечто большее. Сейчас с уверенностью могу сказать: это будет самый масштабный центр ММА в Сибири.

Еще несколько лет назад я понимал, что Индустриальный район динамично развивается, и объекты спортивная инфраструктура здесь будут востребованы. Нашей команде Top Team новый объект позволит сделать серьезный шаг вперед и замахиваться на серьезные спортивные результаты — как среди любителей, так и профессионалов.

— На каком этапе сейчас находится проект?

— С октября прошлого года ведется активное строительство, большая часть работ уже завершена. В ближайшее время строители перейдут к внутренней отделке. Спортивное оборудование и мебель для центра уже заказаны. Открытие мы планируем на лето текущего года.

Александр Локтев Фото Дмитрия Лямзина

— В условиях концессии как будет работать этот объект , и для кого в первую очередь он предназначен?

— Инструмент концессии подразумевает строительство спортивного объекта на условиях государственно-частного партнерства. Пропорции финансирования обычно распределяются 80% на 20% соответственно. В нашем случае доля государственного участия меньше и составляет около 65%.

При этом объект остается в муниципальной собственности, а концессионер берет на себя обязанности по его эксплуатации и управлению.

Мы, со своей стороны, также предоставляем социальные часы — время, которое муниципалитет сможет распределять бесплатно.

Исходя из имеющегося опыта, могу сказать, что наша основная целевая аудитория — это дети, студенты, взрослые мужчины, а также представительницы прекрасного пола — как те, кто никогда не занимался спортом — новички, так и те, кто занимался другими видами спорта ранее.

Все они идут к нам за активной физической нагрузкой и базовыми бойцовскими навыками. Из общего числа занимающихся выступают на соревнованиях всего около 20%, а все остальные тренируются для себя.

— Хочется , чтобы вы описали , каким будет этот центр?

— Общая площадь объекта составит 1250 кв. метров. На первом и втором этажах будут располагаться административные блоки — раздевалки с душевыми, тренерские кабинеты, инвентарные помещения.

Главный спортивный зал площадью 750 квадратных метров будет включать зоны ММА, вольной борьбы, а также кроссфита.

Александр Локтев Фото Дмитрия Лямзина

«Узнаваемости добавляют трансляции по ТВ»

— Для вас это будет уже второй спорткомплекс смешанных единоборств. Первый — центр Тор Team Siberia — работает в Барнауле уже семь лет. Оправдались ли возложенные на него надежды?

— Полностью оправдались. Кстати, на сегодняшний день у нас сложилась мощная команда спортсменов и тренеров. На прошедшем в феврале чемпионате Алтайского края по ММА мы в очередной раз заняли первое командное место.

— По вашему ощущению , интерес к ММА растет?

— Безусловно. Многие люди понимают, что такое ММА, разбираются в особенностях данного вида спорта. Плюс к этому узнаваемости добавляют регулярные трансляции турниров по телевидению.

— 10−15 лет назад существовало представление , что ММА занимаются грубые мужики , жаждущие банального мордобоя. На ваш взгляд , сейчас представление изменилось?

— Действительно, в 90-е годы смешанных единоборств не было, зато существовали так называемые бои без правил — тот самый мордобой, о котором вы говорите.

Сейчас мы наблюдаем явную эволюцию вида спорта. Теперь ММА — это собранные воедино элементы разных боевых искусств со своими правилами и особой философией. К мордобою они не имеют никакого отношения.

— Во многих , даже самым популярных видах спорта есть проблемы с тренерскими кадрами. Как дела обстоят у вас?

— Ситуация аналогичная, с единственным исключением — у нас есть действующий центр смешанных единоборств, где удается воспитывать свои тренерские кадры. На сегодняшний день все тренеры, работающие в Тор Team Siberia, это наши воспитанники.

Александр Локтев. Олег Богданов

Например, главный тренер клуба Иван Соловьев работает с нами с самого основания. Он — действующий спортсмен, мастер спорта по рукопашному бою, панкратиону и ММА, профессиональный боец.

Специальный вопрос

— Помимо подготовки спортсменов , у вас есть направление промоушена. Как оно развивается?

— Данным направлением в большей степени занимается мой коллега и партнер — Евгений Шевченко. Основная задача — продвигать на всероссийском и международном уровне наших барнаульских спортсменов. На сегодняшний день Иван Соловьев уже подписан в профессиональной лиге АСА, которая достаточно популярна в стране. Думаю, что с открытием нового центра смешанных единоборств мы сможем проводить собственные профессиональные турниры на достаточно высоком уровне.

Вопросы о личном

— Насколько я понимаю , вы тоже спортсмен. Как видите свое развитие в ММА?

— В свое время я провел достаточно турниров по тхэквондо. Сейчас, имея силы и здоровье, есть желание продолжать спортивную карьеру, участвовать в соревнованиях ММА. По мере возможности стараюсь регулярно тренироваться — для меня это хорошая эмоциональная разгрузка. Все виды спорта, которыми раньше увлекался — футбол, горные лыжи — для меня отошли на второй план, я полностью погрузился в смешанные единоборства.

Александр Локтев Фото Дмитрия Лямзина

— Как проходит ваш процесс восстановления?

— Особого секрета нет — уповаю на имеющееся здоровье, которое позволяет многое совмещать — тренировки, работу, семью, общественную деятельность. Мне кажется, что спорт в этом плане лично мне идет только на пользу, он меня заряжает энергией.

— Как семья относится к вашему спортивному увлечению?

— Только положительно. По воскресениям всей семьей приходим в Тор Team Siberia. Я отпускаю трех своих маленьких, но очень активных ребятишек, и они готовы бегать по клубу хоть целые сутки. Для них октагон — как своеобразная детская комната. Я думаю, что со временем они будут заниматься ММА, возможно, не для высоких спортивных результатов, а для формирования характера.