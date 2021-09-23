Замершие и довольные. Две тысячи барнаульцев аплодисментами провожали выбывшее из Кубка «Динамо»

По официальным подсчетам, посмотреть на кубковый матч с «Нижним Новгородом» пришли порядка 2 тыс. человек. Могло быть больше, если бы не холод и ранее начало матча, которое, увы, назначают не в Барнауле. В этом вопросе последнее слово за Российским футбольным союзом.
Надо сказать, шансы с «Нижнем Новгородом» у динамовцев были: даже после пропущенного гола на седьмой минуте наши футболисты не поникли и старались создавать моменты.
Почти стопроцентный голевой момент был у Ивана Житникова, но мяч прошел мимо ворот. Такое ощущение, что Иван не поверил своему счастью и не смог сконцентрироваться на решающем ударе.
Во втором тайме барнаульцы тоже смотрелись неплохо, шли в атаку и явно наиграли как минимум на один гол. Не получилось.
Даже несмотря на итоговый счет 0:1, за желание и старание барнаульской команде можно поставить плюс.
Зрители провожали футболистов с поля аплодисментами.