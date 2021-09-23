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Спорт

Замершие и довольные. Две тысячи барнаульцев аплодисментами провожали выбывшее из Кубка «Динамо»

22 сентября впервые за три года Барнаул принимал клуб Российской Премьер лиги. «Нижний Новгород» — главный претендент в нашей группе на выход в следующий раунд Кубка России. Несмотря на проигрыш с минимальным счетом и выбывание из Кубка России, зрители все равно отнеслись к итоговому результату с пониманием. Эмоции этого матча запечатлел фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин.

На кубковом матче "Динамо Барнаул" - "Нижний Новгород".
На кубковом матче "Динамо Барнаул" - "Нижний Новгород".
Дмитрий Лямзин

По официальным подсчетам, посмотреть на кубковый матч с «Нижним Новгородом» пришли порядка 2 тыс. человек. Могло быть больше, если бы не холод и ранее начало матча, которое, увы, назначают не в Барнауле. В этом вопросе последнее слово за Российским футбольным союзом.

Надо сказать, шансы с «Нижнем Новгородом» у динамовцев были: даже после пропущенного гола на седьмой минуте наши футболисты не поникли и старались создавать моменты.

Почти стопроцентный голевой момент был у Ивана Житникова, но мяч прошел мимо ворот. Такое ощущение, что Иван не поверил своему счастью и не смог сконцентрироваться на решающем ударе.

На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин
На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин
На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин
На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин
На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин
На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин

Во втором тайме барнаульцы тоже смотрелись неплохо, шли в атаку и явно наиграли как минимум на один гол. Не получилось.

Даже несмотря на итоговый счет 0:1, за желание и старание барнаульской команде можно поставить плюс.

Зрители провожали футболистов с поля аплодисментами.

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