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Спорт

Заринский спортсмен начал подготовку в составе сборной России по биатлону

Представитель алтайской школы биатлона, уроженец Заринска Даниил Серохвостов 17 мая начнет подготовку к своему первому сезону в составе сборной, сообщает «Алтайский спорт».

Даниил Серохвостов.
Даниил Серохвостов.
instagram.com/danielserokhvostov1

Биатлонист вошел в группу Юрия Каминского.

17 мая спортсмены отправятся в Болгарию на первый тренировочный сбор. Он продлится до 6 июня.

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