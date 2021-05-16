Заринский спортсмен начал подготовку в составе сборной России по биатлону

Биатлонист вошел в группу Юрия Каминского.
17 мая спортсмены отправятся в Болгарию на первый тренировочный сбор. Он продлится до 6 июня.
Представитель алтайской школы биатлона, уроженец Заринска Даниил Серохвостов 17 мая начнет подготовку к своему первому сезону в составе сборной, сообщает «Алтайский спорт».
Биатлонист вошел в группу Юрия Каминского.
17 мая спортсмены отправятся в Болгарию на первый тренировочный сбор. Он продлится до 6 июня.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter