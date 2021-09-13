Заслуженный триумф. Как российский теннисист победил в «Большом шлеме» впервые за многие годы

Даниил Медведев — российский теннисист, признанный «второй ракеткой мира в одиночном разряде». Он — победитель Итогового турнира АТР 2020 года, финалист двух турниров Большого шлема, победитель 13 турниров АТР в одиночном разряде.
Родился Медведев в Москве в 1996 году.
В сентябре 2021-го спортсмен выиграл US Open в США. В финале он победил Новака Джоковича в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4).
В своей речи на награждении Даниил Медведев восхитился соперником: «Хочу извиниться перед болельщиками Новака. Знаю, чего он хотел достичь. Никогда этого не говорил, но скажу сейчас: для меня Новак — величайший теннисист в истории».
Впервые за 16 лет российский теннисист победил в турнире «Большого шлема». В его карьере это первая награда чемпионата.
Отметим, что спортсмен Марат Сафин выиграл «Большой шлем» в 2005-м. В последующие годы большая часть побед принадлежала испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.
Российский теннисист Евгений Кафельников уверен, что Медведев заслужил победу. «Он превзошел Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте», — цитирует спортсмена Lenta.ru.