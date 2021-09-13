13 сентября 13°C
﻿
Спорт

Заслуженный триумф. Как российский теннисист победил в «Большом шлеме» впервые за многие годы

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл один из турниров «Большого шлема» US Open. Рассказываем, почему награда значима для страны и как к триумфу отнеслись другие спортсмены.

Теннисист Даниил Медведев.
Теннисист Даниил Медведев.
www.instagram.com/medwed33/
1 Кто такой Даниил Медведев?

Даниил Медведев — российский теннисист, признанный «второй ракеткой мира в одиночном разряде». Он — победитель Итогового турнира АТР 2020 года, финалист двух турниров Большого шлема, победитель 13 турниров АТР в одиночном разряде.

Родился Медведев в Москве в 1996 году.

2 Какую победу Медведев одержал на этот раз?

В сентябре 2021-го спортсмен выиграл US Open в США. В финале он победил Новака Джоковича в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4).

В своей речи на награждении Даниил Медведев восхитился соперником: «Хочу извиниться перед болельщиками Новака. Знаю, чего он хотел достичь. Никогда этого не говорил, но скажу сейчас: для меня Новак — величайший теннисист в истории».

3 Чем примечательна победа?

Впервые за 16 лет российский теннисист победил в турнире «Большого шлема». В его карьере это первая награда чемпионата.

Отметим, что спортсмен Марат Сафин выиграл «Большой шлем» в 2005-м. В последующие годы большая часть побед принадлежала испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.

4 Как к трофею Медведева отнеслись коллеги-спортсмены?

Российский теннисист Евгений Кафельников уверен, что Медведев заслужил победу. «Он превзошел Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте», — цитирует спортсмена Lenta.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость