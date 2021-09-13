Заслуженный триумф. Как российский теннисист победил в «Большом шлеме» впервые за многие годы

1 Кто такой Даниил Медведев?

Даниил Медведев — российский теннисист, признанный «второй ракеткой мира в одиночном разряде». Он — победитель Итогового турнира АТР 2020 года, финалист двух турниров Большого шлема, победитель 13 турниров АТР в одиночном разряде.

Родился Медведев в Москве в 1996 году.