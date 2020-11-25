«Здесь же помойка!»: как в Барнауле через спорт решили оживить загубленные парковые зоны

Нынешней зимой впервые за долгие десятилетия в самом дремучем парке Барнаула «Юбилейный» началось оживление. Министерство спорта региона совместно с общественниками решили проложить здесь лыжню — несложную по своему рельефу и протяженности. И еще две — в парке «Изумрудный» и сквере им. Ленина. Идея проста — оборудовать в разных районах города доступные места для физкультуры, разгрузив тем самым «Трассу здоровья» и вдохнув жизнь в забытые зеленые зоны.

Что будет в «Юбилейном»

Самый большой по площади парк в Барнауле не функционирует уже больше 35 лет. В «Юбилейном» давно нет освещения, его вырезали в лихие 90-е, заросли пруд и футбольное поле.

Давно вросла в землю танцплощадка, на которой когда-то собиралась городская молодежь. Как полноценная зона отдыха парк умер. «Надгробие» в виде бетонной входной группы обветшало. Эпитафией на ней стали неприличные слова и картинки — символы новой эпохи.

Сам парк официально никому не принадлежит: земля не размежевана, брать на баланс запущенное хозяйство ни городские, ни краевые власти не хотят — накладно.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Первыми инициативу проявили спортсмены. В этом году министерство спорта решило проложить в «Юбилейном» полноценную лыжню. Ширина ее будет около 3,5 метроа, что позволит кататься и классическим, и коньковым стилем.

Общая протяженность лыжни — 3 км. Для неопытных лыжников будут нарезаны два дополнительных круга — на 1 и 2 км. Рельеф вполне приемлемый для любителей — есть небольшие подъемы и равнинные участки. Красота.

Надо сказать, что в парке лыжники катались и раньше, но лыжня напоминала скорее заячью тропку. Чтобы ее расширить и привести в божеский вид, две недели в «Юбилейном» работают волонтеры. 20 ноября они вновь выходили на субботник.

Кто будет заниматься в парке

Огромный по своей протяженности парк находится в густо населенном районе. Рядом — около десятка школ, и не у всех из них есть возможность полноценно проводить занятия физкультурой на свежем воздухе.

Новая лыжня на школьников прежде всего и ориентирована. Будут здесь кататься и воспитанники городской спортшколы № 9, которая базируется по соседству.

Жители близлежащих домов уже две недели приходят сюда с лыжами.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Кто будет обслуживать лыжню

Основная забота возлагается на спортшколу № 9, у которой, как утверждает руководитель городского спорткомитета Петр Кобзоренко, есть на это ресурсы. По его приблизительным подсчетам, средства на обслуживание трассы нужны небольшие — в общей сложности 10−20 тыс. рублей за весь сезон.

Самый проблемный пока момент — это техника. Ее нет ни у самого бесхозного парка, ни у спортшколы.

Петр Кобзаренко уверяет, что этот вопрос в скором времени удастся решить, и снегоход для прокладывания лыжни в «Юбилейном» будет куплен.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Чтобы поддерживать трассу в надлежащем состоянии, проходить по ней снегоходу придется как минимум раз в день. Местность здесь лесистая, и, по идее, заметать ее сильно сугробами не должно, полагает Петр Кобзаренко.

Именно он теперь главный ответственный за новую лыжню в «Юбилейном».

Как обстоят дела с безопасностью

Репутация у парка, мягко говоря, не очень. В 90-е здесь устраивали криминальные разборки братки с Потока и Восточного. Долгие годы «Юбилейный» считался пристанищем наркоманов, бомжей и аморалов, любящих укромные уголки.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Местные жители рассказывают, что сейчас стало куда спокойнее. По крайней мере, леденящие кровь эксцессы здесь больше не происходят.

Но проблемы все же остаются. Люди, не таясь, рассказывают, что парк стал прибежищем для милующихся парочек, которые приезжают на машинах и вовсю развлекаются. Наведываются сюда и «закладчики», для которых дремучий «Юбилейный» — благодатное поле для деятельности.

Заезжают в парк и те, кто считает его мусорным полигоном. Пищевые отходы, банки, стеклянные бутылки, старые автомобильные покрышки лежат здесь годами.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

«Летом приходится ходить прямо по мусору, — рассказывают жители соседних домов. — Здесь же настоящая помойка!»

Чтобы прекратить это безобразие, въезды в парк с нескольких сторон уже перекрыли. Центральный вход, откуда идет основной поток автомобильного транспорта, скоро тоже будет на замке.

Горожане рассчитают, что для всеобщей безопасности сотрудники полиции станут патрулировать парк чаще.

Что происходит с инфраструктурой

Понятно, что сервис в запущенном и забытом парке «Юбилейный» пока на нуле — нет тут ни туалетов, ни урн, ни проката. Единственное, что сделают в этом году, — это установят аншлаги с центрального входа и на лыжне, чтобы людям легче было ориентироваться.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Если все пойдет как запланировано, уже в будущий сезон минспорт края планирует установить в «Юбилейном» раздевалок для спортсменов.

Где еще проложат лыжню

Проект «Народная лыжня» в Барнауле будет реализован на трех площадках — в «Юбилейном», «Изумрудном» и парке им. Ленина, который расположен вдоль улицы Антона Петрова.

«Тропу Ильича» рядом с зоопарком и стадионом Алексея Смертина начали прокладывать первой. В начале ноября с топорами и пилами сюда пришли волонтеры, чтобы расчистить километровый маршрут от поросли.

В парке «Изумрудный» будет сразу две лыжни: по периметру, длиной 1,6 км, можно будет кататься классикой, внутри парка сделают круг 900 метров для любителей свободного стиля. Маршрут проложат так, чтобы спортсмены по минимуму тревожили гуляющих людей и облюбовавших парк белочек.

Управляющий парком Владислав Вакаев с нескрываемой гордостью заявляет: лыжня в «Изумрудном» может стать первой полностью освещенной в Барнауле.

В парке заканчивается тестирование новых фонарей, которых в общей сложности установлено 105. Планируется, что в ночное время, когда трафик отдыхающих снижается, гореть они будут через два, этого вполне достаточно для безопасного передвижения.

В барнаульском парке «Изумрудный» появились новые стильные фонари. Пресс-служба администрации города Барнаула В барнаульском парке «Изумрудный» появились новые стильные фонари. Пресс-служба администрации города Барнаула В барнаульском парке «Изумрудный» появились новые стильные фонари. Пресс-служба администрации города Барнаула

Кстати, лыжня как нельзя кстати вписывается в общую концепцию парка. По проекту в «Изумрудном» предусмотрен пункт проката, где люди могут взять на время в том числе и лыжи.

А что в других городах

По словам министра спорта края Алексея Перфильева, проект «Народная лыжня» пройдет не только в Барнауле. Проложить подобные трассы планируется еще в двух алтайских городах.

В Заринске лыжня планируется рядом с обновленным стадионом, в Славгороде — в районе военного городка. Теперь у местных жителей будет возможность кататься на лыжах рядом с домом.

Осталось дождаться только обильного снегопада.