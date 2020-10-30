Фитнес-бикини — один из видов бодибилдинга для женщин. При взгляде на фотографии этих красавиц кажется, что они проводят часы напролет в зале, сидят на строжайшей диете и растят мышцы неведомыми простым смертным способами. Altapress.ru пообщался со спортсменкой Ларисой Замышляевой и узнал историю ее стального характера и пресса.

Все по-новому

Лариса Замышляева в спорте почти всю жизнь. Начала с большого тенниса в семь лет. Тренировалась много и профессионально, выступала на соревнованиях. Фигура была безупречна, и в юности Лариса работала моделью. Фотосессии, показы, даже предложения уехать за границу не убедили девушку оставить Барнаул.

В 2012 году Лариса стала мамой. Идеальное тело изменилось и больше не устраивало хозяйку.

Лариса Замышляева,

персональный тренер по бодибилдингу:

Я родила в 29 лет. Из роддома вышла в прежнем весе, но тонуса мышц и кожи не было. Тренировки, к которым привыкла, уже не помогали вернуться в форму. Тогда я стала искать в интернете пример той фигуры, которая бы меня устроила. Так открыла для себя мир фитнес-бикини.

В 2014 году, восстановившись после родов, женщина начала искать тренера, который бы помог достичь нужного результата. Найти «того самого» оказалось непросто. Многие фитнес-наставники не верили, что клиентка не может правильно выполнять некоторые упражнения из-за спортивных травм, в то время как теннисное прошлое напоминало о себе болью в коленях, плечах, пояснице.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

«Профессиональный спорт — это не про здоровье», — считает собеседница. После рождения ребенка капризы суставов только усугубились.

Кроме того, Лариса точно знала, какой хочет видеть себя в зеркале. Но некоторые тренеры навязывали свое представление о красоте.

Работать вопреки собственному здоровью и желаниям Замышляева не стала.

Основные критерии идеальной фигуры в фитнес-бикини: — округлые ягодицы;

— широкие бедра;

— широкие плечи;

— узкая талия, плоский живот. Форма, которой достигают спортсменки этой категории, не противоречит генетически заложенному пределу роста мышечной массы, поэтому результатов можно добиться без фармакологического вмешательства.

Генетика и упорство

Не найдя нужного специалиста, характерная девушка решила стать им сама. И выучилась на инструктора в одном из фитнес-центров. Тренировала себя и других, видела прогресс. Боль ушла, фигура подтянулась. Но спортивный дух не позволил остановиться на простых хороших результатах. Хотелось выступать и соревноваться.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

«Поддержание формы — это не цель. Должна быть конкретная точка, куда хочешь прийти. Иначе смысла нет», — уверена героиня.

Но как прийти к форме, которая может составить конкуренцию на соревнованиях, девушка не знала.

В конце 2015 года Лариса нашла известного в Барнауле тренера по бодибилдингу и сказала: «Хочу работать». Он ухмыльнулся, ответив: «Ничего хорошего в тебе не вижу. И плохого тоже».

Лариса Замышляева,

персональный тренер по бодибилдингу:

Лучше всего для фитнес-бикини подходят девушки с типом фигуры «песочные часы». У меня «прямоугольник». Это моя генетически заложенная фигура. К тому же еще талия была раскачана из-за занятий теннисом. Тренер сразу сказал, что не знает, получится ли из меня что-то. Но я решила, что получится.

Изменить тип фигуры очень сложно, но возможно — с помощью регулярных силовыжимающих занятий в тренажерном зале. Так было и у Замышляевой в начале нового спортивного пути.

Месяц ушел на набор мышечной массы. Тренировки четыре раза в неделю, каждая максимум по сорок минут.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

Кажется, недолго. Но этого времени достаточно, чтобы после руки и ноги просто не поднимались. Потом — два месяца сушки, чтобы выросшие мышцы «прорисовались» на теле. Тогда тренировки длились уже около полутора часов. Но снова состояли только из силовых упражнений с железом (тренажеры, гантели). И никакого кардио.

Справка Услуги тренера по бодибилдингу в Барнауле стоят минимум 3 тыс. рублей в месяц. Он же подбирает индивидуальный рацион питания.

Много , часто , почти неограниченно

Отдельная тема для каждого спортсмена — питание. Есть мнение, что те, кто тренируется профессионально, сидят на строгой диете. А встать с нее — страшный грех, за который покарает тренер.

Но Лариса Замышляева уверена, что спорт (профессиональный и любительский) несовместим только со сладостями. Хотя существует один «волшебный» день, когда можно позволить себе все, даже запить колой торт. Называется читмил.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

Справка Читмил — запланированное нарушение рациона. С точки зрения физиологии плановый прием высококалорийной пищи по-новому раскачивает застоявшийся обмен веществ. В моральном и эмоциональном плане это отступление от правил удовлетворяет психологическую потребность побаловать себя чем-то запретным.

Лариса Замышляева,

персональный тренер по бодибилдингу:

Если тренируешься, все съеденное будет идти куда надо. Во время набора массы акцент делается на сложные углеводы и белки. Про овощи забывать тоже нельзя, они — источник клетчатки. Как и фрукты. Только во время сушки последние мы убираем.

Раньше спортсмены могли сидеть на одной куриной грудке с огурцами. А сейчас знания очень расширились и врачами давно доказано, что нет смысла жестко ограничивать рацион. Это все равно рано или поздно приведет к срыву. Невозможно постоянно жить в режиме.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

Однако если людям, далеким от спорта, для повседневной жизни хватит просто здорового питания, то профессионалам из-за их высоких энергозатрат и ускоренного обмена веществ нужны добавки. Только легальные и полезные. Стоят они, конечно, недешево и продаются не в каждом магазине.

Цены на спортивное питание Банка качественного протеина может стоить 5 тыс. рублей. Хватит ее примерно на полтора месяца, если пить коктейль не каждый день.

Аминокислоты — 3 тыс. рублей на тот же срок.

Витамины — 2−3 тыс. рублей.

Сама Лариса, вспоминая режим питания в период подготовки к соревнованиям, смеется: «Ела много. Очень. Каждые три часа. Иногда нужно было съесть 400 граммов готовой гречки в сутки. А еще все остальное».

Стразы и позы

Сезонов соревнований по фитнес-бикини в году два: весной и осенью. Ключ к победе — не только шикарная физическая форма, но и умение позировать, подать себя. Количество участниц всегда разное, зависит от масштабов.

От типичных спортивных состязаний фитнес-бикини отличается. Скорее это парад идеальных тел.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

Все участницы стоят на сцене, выстроившись в ровную линию. Затем каждая красавица позирует отдельно. Но не как на подиуме, а по правилам. Нужно сделать четыре поворота: направо, направо — спиной к судьям, направо, направо — лицом к судьям.

Чтобы сверкать на сцене, понадобится не только идеальная фигура, но и купальник, обычно весь в стразах.

Каждый создается индивидуально в течение примерно трех недель. Наряд ослепительно эффектный и недешевый — хороший купальник для фитнес-бикини стоит от 40 тыс. рублей. Чаще всего его используют только один сезон, потом продают и покупают новый. И все же судьи соревнований (их обычно семь — девять человек) «провожают» по фигуре, а не по одежде. Побеждает та, чье тело наиболее близко к идеалу в этом виде спорта.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

От российских успехов — к зарубежным

В 2016 году Лариса Замышляева наконец смогла представить свою форму на суд жюри. Первые соревнования прошли в Барнауле. Затем — чемпионат Алтайского края. После, уже в 2018 году, — крупный турнир Сибири и чемпионат России.

Перед каждым этапом нужно «шлифовать» форму, чтобы соответствовать все более и более высоким критериям. Героиня признается: «Даже со временем тренировки не становятся легче. Наоборот, когда превращаешься в профи, понимаешь, как нужно работать, и выкладываешься еще больше».

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

На российских соревнованиях Лариса занимала третьи или четвертые места. Этого оказалось достаточно, чтобы в 2019 году попасть на чемпионат Европы в Испанию. Там барнаульская спортсменка вышла в финал и заняла шестое место. За него получила кубок, медаль и прекрасные впечатления.

На большее вознаграждение бодибилдеры любых категорий, в том числе фитнес-бикини, обычно не рассчитывают.

Поэтому многие предпочитают заниматься для себя и не тратиться на участие в турнирах. Ведь все расходы чаще всего полностью лежат на спортсмене.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

Лариса Замышляева,

персональный тренер по бодибилдингу:

Билеты в Испанию через Москву обошлись в 40 тыс. рублей. Соревновательный взнос (с проживанием и питанием) — около 380 евро. Макияж и прическа для сцены — 12 тыс. рублей (с нами был визажист из России). Грим — 120 евро (на загорелом теле лучше видны мышцы).

Все и сразу

Нередко женщины из разных категорий бодибилдинга зарабатывают моделингом. Но Ларису Замышляеву эта деятельность уже не интересует. Сейчас ей 38 лет, и о возрасте женщина говорит спокойно, даже с гордостью.

Героиня планирует выйти на мировой спортивный уровень, когда позволит обстановка. Пока в родном Барнауле она трудится тренером по бодибилдингу для взрослых (любителей и профессионалов) и по теннису для детей. Четыре раза в неделю работает в одном месте, еще два — в другом.

Барнаульская спортсменка фитнес-бикини Лариса Замышляева. Предоставлено altapress.ru.

После того как провожает из зала последнего клиента, занимается сама по программе, расписанной специалистом из Москвы.

Спортсменка убеждена, что тренер не должен мотивировать подопечного. Желание должно исходить от самого человека, иначе результата не будет. Но убеждать в том, что все возможно, у нее все равно получается.