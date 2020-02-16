Жесткие барнаульские футболисты устроили на поле драку с элементами дзюдо

Ко второму тайму счет матча был 1:1. Однако «Динамо-Барнаул» везло чуть больше. Сначала судья поставил в сторону их соперников достаточно спорный пенальти.
Затем футболисты Лиги Бро проморгали опасный момент у себя в штрафной, подарив динамовцам еще один хороший момент для гола. Счет таким образом уже приблизился к разгромному 3:1.
Видимо это и подстегнули «сборников» на грубость. На 83 минуте встречи Роман Сычев очень жестко сыграл в отношении защитника «Динамо» Ярослава Овсянникова, ударив его рукой в лицо. Тот мириться с грубостью не стал и пошел в рукопашную.
смотреть на 83 минуте
В этот момент к дерущимся кинулись все футболисты, завязалась потасовка. Выбежал из тренерского сектора даже наставник «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев.
В итоге по красной карточке получили оба зачинщика драки. До конца матча играя в меньшинстве забить удалось только «сборникам». Победа все равно осталась за их соперниками.