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Спорт

Жесткие барнаульские футболисты устроили на поле драку с элементами дзюдо

15 февраля в манеже «Темп» прошел товарищеский матч между «Динамо-Барнаул» и сборной местной Лиги Бро. Дружественность встречи омрачила стычка игроков, после которой обеим командам пришлось доиграть сокращенными составами.

Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Анна Зайкова

Ко второму тайму счет матча был 1:1. Однако «Динамо-Барнаул» везло чуть больше. Сначала судья поставил в сторону их соперников достаточно спорный пенальти.

Затем футболисты Лиги Бро проморгали опасный момент у себя в штрафной, подарив динамовцам еще один хороший момент для гола. Счет таким образом уже приблизился к разгромному 3:1.

Видимо это и подстегнули «сборников» на грубость. На 83 минуте встречи Роман Сычев очень жестко сыграл в отношении защитника «Динамо» Ярослава Овсянникова, ударив его рукой в лицо. Тот мириться с грубостью не стал и пошел в рукопашную.

смотреть на 83 минуте

В этот момент к дерущимся кинулись все футболисты, завязалась потасовка. Выбежал из тренерского сектора даже наставник «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев.

В итоге по красной карточке получили оба зачинщика драки. До конца матча играя в меньшинстве забить удалось только «сборникам». Победа все равно осталась за их соперниками.

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