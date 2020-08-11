Жили бомжи, тусили забулдыги. Как на пустыре в Рубцовске появилась современная ледовая «Гимаев-Арена»

Уже в скором времени в Рубцовске, где, как утверждают пессимисты, ничего не осталось кроме тюрем, появится современная ледовая арена. Объект этот не простой и с инженерной точки зрения, и с финансовой. Построили его на паритетных началах государство и частный инвестор, реализовав тем самым первый в России концессионный проект в области спорта. Что из себя представляет рубцовская ледовая арена, на месте решили выяснить корреспонденты altapress.ru.

В чем особенность концессии

Если просто, то концессия — это некое джентльменское соглашение, заключенное на бумаге. Государство помогает с землей и выделяет немного денег, частник вкладывает остальное и строит, причем сам.

Инженерный проект, капительные работы и оснащение объекта в Рубцовске — все сделал инвестор, начиная от ледовых бортов и зрительских кресел и заканчивая системами вентиляции и осушения воздуха.

Строительство ледовой арены в Рубцовске. Дмитрий Лямзин

Во сколько обошлась арена в Рубцовске

45% первоначальной стоимости «Гимаев-Арены» оплачивало государство, но с условием: сумма не должна быть выше 115 млн рублей. Остальное уже дело инвестора, который должен взять на себя все риски. Подорожал проект — платить ему.

Сметная стоимость объекта по итогам может составить около 300 млн рублей. Часть вложенных средств в течение семи лет инвестору все-таки вернется.

Как продвигалось строительство

Подготовка к строительству началась еще три года назад — стороны заключили договор концессии, подготовили проект. Когда бумажная работа закончилось, все закрутилось.

Правда, без сложностей не обошлось.

Почвы в этой местности оказались неустойчивыми, с близким залеганием грунтовых вод, что осложняло процесс строительства. Пришлось искать особые инженерные варианты.

Строительство ледовой арены в Рубцовске. Дмитрий Лямзин

И вот 2,5-метровый фундамент арены «усадили» на 1,5-метровую «подушку» из крупного щебня. Теперь он, как устойчивая морская баржа, независимо от обстоятельств может выдержать любой шторм.

По словам руководителя стройки Дениса Гончарова, сейчас основные работы на объекте проведены на 90%, стены подняты, коммуникации и инженерия проложены. Осталась навалиться и ударным темпом завершить внутреннюю отделку.

Чтобы ускорить процесс, на стройку в Рубцовске привлекли дополнительную бригаду разнорабочих.

Надо сказать, что завершить работы можно было еще четыре месяца назад. С декабря 2018 года по май 2019-го стройку пришлось заморозить. Когда государственное финансирование возобновилось, дела опять пошли, но отставание от графика полностью наверстать не удалось.

Как назовут рубцовскую арену

Название будущей арены выбирали сами рубцовчане. Сначала они предлагали свои варианты, а затем из составленного шорт-листа голосовали за наиболее понравившийся.

Теперь первый ледовый дворец в городе будет называться «Гимаев-Арена». Понятно, что прославленный советский хоккеист Сергей Гимаев в Рубцовске не был, но местные жители его помнят и по-прежнему любят.

На официальное открытие арены планируется пригласить сына Гимаева — Сергея Сергеевича.

Когда запустят объект

Полностью завершить строительство генподрядчик планирует к 15 сентября, параллельно приступая к процедуре его сдачи. Бумажная часть процесса может занять еще около месяца.

Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске altapress.ru Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске altapress.ru Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске altapress.ru Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске altapress.ru

Если все пройдет успешно, то ледовый дворец в Рубцовске официально можно будет эксплуатировать к 10-м числам октября.

Из чего состоит ледовая площадка

Ледовая арена — вещь непростая. Внизу — 15-слойный «пирог» из щебенки, теплого контура, пенополистирола и гидроизоляции.

Сверху всего этого — трубки охлаждения, которые сейчас как раз укладывают. Дальше отсев, водяной слой и на замершем основании — покраска. Аналогичная технология используется на барнаульской «Титов-Арене» и на крытой коробке в Бочкарях.

Строительство ледовой арены в Рубцовске. Дмитрий Лямзин

Размер площадки будет приближен к канадским — стандарта 26 на 56 метров. Считается, что такие размеры льда делают хоккей динамичнее и зрелищнее.

В ближайшие дни на «Гимаев-Арене» будут устанавливать борта, а затем ограждения из закаленного стекла.

Как на «Гимаев-Арене» будут холодить и топить лед

За энергоэффективность рубцовской арене можно ставить уверенную пятерку. Говоря простым языком, лед на площадке — дело рук мощных холодильных агрегатов, с них же утилизируется тепло.

Оно, в свою очередь, идет на подогрев воды и на топку ледяной стружки, которую срезают верхним слоем на арене. Таким нехитрым способом на арене убивают двух зайцев — создают холод, а вместе с ним и тепло.

Строительство ледовой арены в Рубцовске. Дмитрий Лямзин

За счет этого арена снижает свои расходы по электроэнергии и горячей воде примерно на 15−20%. К слову, в Рубцовске стоимость этих коммунальных услуг совсем не маленькая.

Холодильных агрегатов на арене два. Когда лед будет полностью залит, один из них уйдет в запас на подстраховку.

Следить за функциональными параметрами оборудования специалисты могут из любой точки мира, для этого здесь установлена система компьютерного мониторинга.

Строительство ледовой арены в Рубцовске. Дмитрий Лямзин

Зачем Рубцовску ледовая арена

Рубцовск иногда называют алтайским «детройтом». Гиганты промышленности пришли в упадок, местные жители в поисках лучшей жизни разъезжаются, городская инфраструктура оставляет желать лучшего. В общем, картина маслом.

Но спорт в Рубцовске, надо признать, жив. В хоккей здесь всегда играют на открытой зимней коробке рядом со стадионом «Торпедо». Летом, когда людей нет, дети занимаются на асфальте. Теперь для них все изменится.

Строительство ледовой арены в Рубцовске. Дмитрий Лямзин

«Гимаев-Арена» станет новым домом для местной спортивной школы. По будням в социальные часы, с 10:00 до 17:00, здесь смогут заниматься все желающие. График будут составлять совместно с городской администрацией и министерством спорта края.

Вечером будет наступать время коммерческого проката льда.

Что будет вокруг арены

«Гимаев-Арену» построили в районе Черемушки, под боком у местного стадиона «Спарта». Раньше на пересечении улиц Светлова и Алтайской была барахолка, где торговали всем подряд, начиная от автомобилей и запчастей и заканчивая кастрюлями и советскими монетами.

Рядом в густо заросшем бурьяне проживали бомжи и тусили забулдыги. Их время закончилось.

Строители сразу расчистили площадку, проредили кусты. Сейчас, когда объект почти готов, началось благоустройство. Территория вокруг ледового дворца должна стать живописным местом для прогулок, с газоном, зеленными насаждениями и лавочками.

Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске. altapress.ru Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске. altapress.ru Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске. altapress.ru Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске. altapress.ru Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске. altapress.ru

Вдоль улицы Светлова высадят крупномерные ели, а на Алтайской появится первая в Рубцовске умная остановка общественного транспорта с Wi-Fi и возможностью подзарядки телефонов.

Главное, что у рубцовских хулиганов хватило ума ее не разломать.

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