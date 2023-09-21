Житель Дагестана сбросил 11 кг за два часа и побил рекорд

Багама Айгубов, спортсмен из дагестанского села Муги побил свой рекорд по потере веса. Об этом сообщили РГВК "Дагестан" и "РИА Новости".
Мужчине во время забега в Махачкале на дистанцию 21 км удалось сбросить 11,1 кг за 2,5 часа. 69-летний спортсмен побил собственный рекорд: Айгубов попал в Книгу рекордов России в 2020 году, когда похудел на 9,3 кг во время пятичасового забега.
Сам дагестанец рассказывает:
"За эти три с половиной года многие пытались преодолеть мой рекорд, и американцы, и наши. Американцам это не под силу. 25 человек пробовали, представители элитных войск, — больше половины в больницу попали."
СМИ утверждают, что Айгубов также установил мировой рекорд. Но в Книгу рекордов Гиннесса мужчине не попасть, такие достижения могут быть травмоопасными для других людей.
Багама Айгубов - победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира в соревнованиях по дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе.
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