21 сентября
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Спорт

Житель Дагестана сбросил 11 кг за два часа и побил рекорд

Спортсмен из Дагестана побил рекорд, который сам же и поставил в 2020 году: мужчина сбросил 9 кг после пятичасового забега.

Бег.
Бег.
freepik.com/wayhomestudio

Багама Айгубов, спортсмен из дагестанского села Муги побил свой рекорд по потере веса. Об этом сообщили РГВК "Дагестан" и "РИА Новости".

Мужчине во время забега в Махачкале на дистанцию 21 км удалось сбросить 11,1 кг за 2,5 часа. 69-летний спортсмен побил собственный рекорд: Айгубов попал в Книгу рекордов России в 2020 году, когда похудел на 9,3 кг во время пятичасового забега.

Сам дагестанец рассказывает:

"За эти три с половиной года многие пытались преодолеть мой рекорд, и американцы, и наши. Американцам это не под силу. 25 человек пробовали, представители элитных войск, — больше половины в больницу попали."

СМИ утверждают, что Айгубов также установил мировой рекорд. Но в Книгу рекордов Гиннесса мужчине не попасть, такие достижения могут быть травмоопасными для других людей.

Багама Айгубов - победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира в соревнованиях по дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе.

Ранее мы писали о том, что 77-летний барнаулец из бегового клуба поднялся на Эльбрус.

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