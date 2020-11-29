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Спорт

Жительница Барнаула взяла бронзу на международных соревнованиях по горнолыжному спорту спортсменов с ПОДА

Таисья Форьяш из Алтайского края завоевала бронзовую медаль на международных соревнованиях по горнолыжному спорту спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Алтайский спорт.

Жительница Барнаула взяла бронзу на международных соревнованиях по горнолыжному спорту спортсменов с ПОДА
Жительница Барнаула взяла бронзу на международных соревнованиях по горнолыжному спорту спортсменов с ПОДА
altaisport.ru

Паралимпийская сборная команда России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА находится в Австрии, где после тренировочных сборов началась серия международных соревнований, предваряющих старт Кубка Европы.

В состав сборной России вошла 15-летняя Таисья Форьяш. Она является воспитанницей СШОР «Горные лыжи» и подопечной тренеров Александра Каленкина и Вячеслава Кизилова.

В первый день соревнований, 26 ноября, команда завоевала две золотые и две бронзовые медали. Таисья Форьяш стала бронзовым призером.

Это первые соревнования среди паралимпийских горнолыжников в спортивном сезоне 2020−2021 года. Руководит спортивной делегацией Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Александр Назаров.

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