Жительница Барнаула взяла бронзу на международных соревнованиях по горнолыжному спорту спортсменов с ПОДА

Паралимпийская сборная команда России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА находится в Австрии, где после тренировочных сборов началась серия международных соревнований, предваряющих старт Кубка Европы.
В состав сборной России вошла 15-летняя Таисья Форьяш. Она является воспитанницей СШОР «Горные лыжи» и подопечной тренеров Александра Каленкина и Вячеслава Кизилова.
В первый день соревнований, 26 ноября, команда завоевала две золотые и две бронзовые медали. Таисья Форьяш стала бронзовым призером.
Это первые соревнования среди паралимпийских горнолыжников в спортивном сезоне 2020−2021 года. Руководит спортивной делегацией Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Александр Назаров.