Знаменитый голливудский актер восхитился российским фигуристом

Американский актер Бен Стиллер в своем Твиттере похвалил российского фигуриста Марка Кондратюка на командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Американский актер актер после проката Кондратюка написал: «Респект тому российскому парню, который отжег под Jesus Christ Superstar», сообщает «Лента».

Кондратюк показал второй результат в произвольной программе командного турнира. Россиянин уступил первое место японцу Юме Кагияме.

Тем не менее его выступление и выступление еще одной одиночницы Камилы Валиевой в короткой программе российская сборная по фигурному катанию сейчас занимает лидирующую строку в командном соревновании.

Его финал пройдет 7 февраля.

Напомним, 6 февраля российская сборная получила первую золотую медаль. Завоевал ее лыжник Александр Большунов в скиатлоне.

Также 8 февраля в Пекине будет выступать 22-летний биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов, а 12 февраля — барнаульский конькобежец Виктор Муштаков.