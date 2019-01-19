Знаменитому чемпиону мира Джеффу Монсону таинственные друзья из Барнаула привезли мед

Двукратному чемпиону мира в рестлинге Джеффу Монсону друзья из Барнаула привезли на день рождения алтайский мед. Сейчас Мэнсон находится в больнице, рассказал « Миасский рабочий ».

Знаменитый на весь мир боец смешанных единоборств, двукратный чемпион мира в рестлинге и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, а с недавних пор — российский гражданин и депутат Красногорского городского округа Джефф Монсон в Барнаул приехал еще осенью 2015 года.

Приехал, чтобы открыть первый в городе бойцовский клуб премиум-класса. Он сказал, что основатели клуба стали его друзьями. В качестве основателей на сайте клуба указаны Александр Локтев (депутат городской Думы, один из топ-менеджеров «Барнаульского пивзавода») и Евгений Шевченко. Впрочем, Монсон приезжает и в казино «Сибирской монеты» и завел себе друзей во время этой поездки.

Джефф Монсон посетил Центр смешанных единоборств «TopTeamSiberia». архив ЦСЕ «TopTeamSiberia»

А 14 января Мэнсона прооперировали. Спортсмен уже давно с трудом ходил, однако долго не решался на операцию, пока не нашел врачей, которым можно довериться. Нашел он их в Миассе. 18 января ему исполнилось 48 лет. И день рождения он провел в клинике.

Поздравить его приехал фокусник, а также друзья из Тюмени и Барнаула. Фамилии друзей не сообщаются, речь идет о том, что они привезли ему настоящий ароматный алтайский мед.