Звезде картины «Любовь и голуби» не понравилась зарубежная музыка в номерах фигуристов на прошедшей Олимпиаде

Актер Александр Михайлов высказал свое мнение на счет прошедшей Олимпиады в Пекине. Ему не понравилось, что фигуристы и другие спортсмены, которые выступали под музыку, в основном выбирали зарубежные песни. «Я был в шоке» — сказал он tsargrad.tv.

Михайлов считает, что фигуристы, гимнасты и другие спортсмены должны брать отечественные композиции.

«Когда Плющенко Женя выходил с песней „Россия, встань с колен“ — это было гениально, это было эмоционально, это было потрясающе. Это потрясающе — то, что сделал Женя. А мы всё скромничаем, забываем», — напомнил актер.

Также Михайлов отметил, что сейчас идет война между «русофобами и славянофилами».

«Сейчас мы увлекаемся английским языком. Я не знаю, где мы будем. То ли мы будем в Англии, то ли в Америке… Но уж слишком мы культуру уже уничтожаем нашу и воспеваем всюду американскую культуру», — заявил он.

Между тем, Камила Валиева в короткой программе выступала под музыку российского композитора Кирилла Рихтера. В произвольной у нее было классическое «Болеро», которое знаменито исполнением российской балерины Майи Плисецкой.

Также пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов в произвольной программе катались под музыку «Время впёред» Григория Свиридова.