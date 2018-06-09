На Алтае 12 лет не могут найти мужчину, хромающего на обе ноги

В Майминском районе через 12 лет после исчезновения мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следователи установили, что 51-летний Иван Шебалин, житель села Александровка Майминского района, пропал утром 9 июня 2006 года. Мужчину до сих пор ищут.
Приметы пропавшего:
- на вид около 50-55 лет,
- рост 160-165 см.,
- волосы темного цвета с проседью,
- средней длины,
- глаза карие.
Был одет:
- пиджак темного цвета,
- рубашка розового цвета в клетку,
- камуфлированные брюки,
- кроссовки серого цвета.
Особые приметы:
- хромает на обе ноги,
- инвалид 1 группы.
- документов с собой нет.
Расследование уголовного дела продолжается.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины или обстоятельствах его пропажи, просят звонить по телефонам в.Горно-Алтайске: 8(388-22) 495-00, в селе Майма: 8(388-44) 2-20-90 или 02.
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