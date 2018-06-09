На Алтае 12 лет не могут найти мужчину, хромающего на обе ноги

Следователи установили, что 51-летний Иван Шебалин, житель села Александровка Майминского района, пропал утром 9 июня 2006 года. Мужчину до сих пор ищут.

Приметы пропавшего:

на вид около 50-55 лет,

рост 160-165 см.,

волосы темного цвета с проседью,

средней длины,

глаза карие.

Был одет:

пиджак темного цвета,

рубашка розового цвета в клетку,

камуфлированные брюки,

кроссовки серого цвета.

Особые приметы:

хромает на обе ноги,

инвалид 1 группы.

документов с собой нет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины или обстоятельствах его пропажи, просят звонить по телефонам в.Горно-Алтайске: 8(388-22) 495-00, в селе Майма: 8(388-44) 2-20-90 или 02.