На Алтае 12 лет не могут найти мужчину, хромающего на обе ноги

Сегодня, 19:34.
Происшествия

В Майминском районе через 12 лет после исчезновения мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Следователи установили, что 51-летний Иван Шебалин, житель села Александровка Майминского района, пропал утром 9 июня 2006 года. Мужчину до сих пор ищут.

Приметы пропавшего:

  • на вид около 50-55 лет,
  • рост 160-165 см.,
  • волосы темного цвета с проседью,
  • средней длины,
  • глаза карие.

Был одет:

  • пиджак темного цвета,
  • рубашка розового цвета в клетку,
  • камуфлированные брюки,
  • кроссовки серого цвета.

Особые приметы:

  • хромает на обе ноги,
  • инвалид 1 группы.
  • документов с собой нет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины или обстоятельствах его пропажи, просят звонить по телефонам в.Горно-Алтайске: 8(388-22) 495-00, в селе Майма: 8(388-44) 2-20-90 или 02.

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