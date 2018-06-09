На Алтае по городу легкой рысью пробежал лось

8 июня в сети появился видеоролик, с размеренно бегущем по Бийску лосем. Этим сюжетом поделился интернет-провайдер "Сотрудник", чьи камеры видеонаблюдения стоят по всему городу.
Животное пробежало по дороге мимо многоэтажных домов в квартале АБ рядом с припаркованными машинами. На кадрах видно, что горожане при этом спокойно занимались своими делаит. Как пишут очевидцы, лось распугал всех окрестных собак.
Что стало со зверем дальше, не сообщается.
Также бийчанин Андрей Леер пишет, что видел лосят у леса на окраине квартала АБ.
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