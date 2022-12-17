17 декабря
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А у вас «ропетовский»? Еще 8 архитектурных диковинок от автора здания алтайской филармонии

Когда-то архитектор Иван Ропет спроектировал для Барнаула Народный дом в русском стиле. 122 года назад, 17 декабря 1900 года, дом открыл свои двери и почти сразу стал центром культурной жизни города. Сегодня в этом здании находится филармония. Однако Народный дом — не единственное интересное здание, автором которого выступил Ропет. Altapress.ru показывает, какие еще узорные терема он проектировал для России и других стран.

Народный дом, который стал Государственной филармонией Алтайского края, фото начала XX века.
Народный дом, который стал Государственной филармонией Алтайского края, фото начала XX века.
ru.wikipedia.org

Дом княгини А. П. Львовой

В Санкт-Петербурге Ропет вместе с архитектором Н.Ф. фон Брюлло построил дом княгини А.П.Львовой на Большой Морской улице, 46, с 1871 по 1873 года.

Дом княгини А. П. Львовой, построен в 1871-1873 годах.
Дом княгини А. П. Львовой, построен в 1871—1873 годах.
www.citywalls.ru

Павильон Отдела Прикладной ботаники и садоводства. Политехническая выставка в Москве 1872 года.

Павильон Отдела Прикладной ботаники и садоводства. Политехническая выставка в Москве 1872 года.
Павильон Отдела Прикладной ботаники и садоводства. Политехническая выставка в Москве 1872 года.
pastvu.com

Баня «Теремок»

Находится в музее-заповеднике «Абрамцево» Московской области. Баня была построена в 1877—1878 годах.

Баня &quot;Теремок&quot;, построен в 1877-1878 годах.
Баня «Теремок», построен в 1877—1878 годах.
kelohouse.ru

Русский отдел Всемирной выставки в Париже 1878 года.

Громкой работой Ропета стал резной деревянный дворец в виде терема XVII века для российского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1877 году.

Его работа была лучшей, он выиграл в конкурсе архитекторов.

Главный фасад русского отдела Всемирной выставки в Париже 1878 года.
Главный фасад русского отдела Всемирной выставки в Париже 1878 года.
kelohouse.ru

Помимо «Дворца» Ропет создал деревянные «Буфет русского отдела» и «Русскую избу». Например, достаточно компактное здание «Буфета» состояло из отдельных срубов, скомпонованных так, что все четыре фасада были совершенно различными. Разновысокие объемы «Буфета», увенчанные высокими кровлями, производили впечатление смещенных, нарочитых, и даже неуравновешенных. Но в целом производили сильнейшее впечатление.

Из интересных построек также есть каменное здание российского посольства в Японии 1890 года.

Павильон на Скандинавской выставке в Копенгагене 1888 года

Всемирная выставка в Копенгагене. Вход в Русский отдел по проекту И.П. Ропета, 1888 года.
Всемирная выставка в Копенгагене. Вход в Русский отдел по проекту И.П. Ропета, 1888 года.
vk.com/russculture

Русский павильон на Всемирной выставке в Чикаго.

Эта выставка была одной из самых масштабных в истории и посвящалась 400-летию открытия Америки. Официальное название носила в честь Христофора Колумба.

Русский павильон на выставке в Чикаго, 1893 года.
Русский павильон на выставке в Чикаго, 1893 года.
science.fandom.com

Иван Павлович Ропет родился в 1845 году — русский архитектор. Своими постройками, эскизами интерьеров и предметов декоративного искусства оказал большое влияние на формирование русского стиля в архитектуре и искусстве. Является основоположником «ропетовского» направления.

Павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде 1896 года.

Павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Фасад 1896 года.
Павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Фасад 1896 года.
arx.novosibdom.ru

Народный дом

А в 1898-м Ропет возводит Народный дом в Барнауле — тоже в русском стиле. Сейчас в этом здании находится Государственная филармония Алтайского края.

Государственная филармония Алтайского края.
Государственная филармония Алтайского края.
kelohouse.ru

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