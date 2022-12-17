А у вас «ропетовский»? Еще 8 архитектурных диковинок от автора здания алтайской филармонии

Когда-то архитектор Иван Ропет спроектировал для Барнаула Народный дом в русском стиле. 122 года назад, 17 декабря 1900 года, дом открыл свои двери и почти сразу стал центром культурной жизни города. Сегодня в этом здании находится филармония. Однако Народный дом — не единственное интересное здание, автором которого выступил Ропет. Altapress.ru показывает, какие еще узорные терема он проектировал для России и других стран.

Народный дом, который стал Государственной филармонией Алтайского края, фото начала XX века.

Дом княгини А. П. Львовой

В Санкт-Петербурге Ропет вместе с архитектором Н.Ф. фон Брюлло построил дом княгини А.П.Львовой на Большой Морской улице, 46, с 1871 по 1873 года.

Дом княгини А. П. Львовой , построен в 1871—1873 годах. www.citywalls.ru

Павильон Отдела Прикладной ботаники и садоводства. Политехническая выставка в Москве 1872 года.

Павильон Отдела Прикладной ботаники и садоводства. Политехническая выставка в Москве 1872 года. pastvu.com

Баня «Теремок»

Находится в музее-заповеднике «Абрамцево» Московской области. Баня была построена в 1877—1878 годах.

Баня «Теремок», построен в 1877—1878 годах. kelohouse.ru

Русский отдел Всемирной выставки в Париже 1878 года.

Громкой работой Ропета стал резной деревянный дворец в виде терема XVII века для российского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1877 году.

Его работа была лучшей, он выиграл в конкурсе архитекторов.

Главный фасад русского отдела Всемирной выставки в Париже 1878 года. kelohouse.ru

Помимо «Дворца» Ропет создал деревянные «Буфет русского отдела» и «Русскую избу». Например, достаточно компактное здание «Буфета» состояло из отдельных срубов, скомпонованных так, что все четыре фасада были совершенно различными. Разновысокие объемы «Буфета», увенчанные высокими кровлями, производили впечатление смещенных, нарочитых, и даже неуравновешенных. Но в целом производили сильнейшее впечатление. Из интересных построек также есть каменное здание российского посольства в Японии 1890 года.

Павильон на Скандинавской выставке в Копенгагене 1888 года

Всемирная выставка в Копенгагене. Вход в Русский отдел по проекту И.П. Ропета , 1888 года. vk.com/russculture

Русский павильон на Всемирной выставке в Чикаго.

Эта выставка была одной из самых масштабных в истории и посвящалась 400-летию открытия Америки. Официальное название носила в честь Христофора Колумба.

Русский павильон на выставке в Чикаго , 1893 года. science.fandom.com

Иван Павлович Ропет родился в 1845 году — русский архитектор. Своими постройками, эскизами интерьеров и предметов декоративного искусства оказал большое влияние на формирование русского стиля в архитектуре и искусстве. Является основоположником «ропетовского» направления.

Павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде 1896 года.

Павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Фасад 1896 года. arx.novosibdom.ru

Народный дом

А в 1898-м Ропет возводит Народный дом в Барнауле — тоже в русском стиле. Сейчас в этом здании находится Государственная филармония Алтайского края.