А у вас «ропетовский»? Еще 8 архитектурных диковинок от автора здания алтайской филармонии

Дом княгини А. П. Львовой
В Санкт-Петербурге Ропет вместе с архитектором Н.Ф. фон Брюлло построил дом княгини А.П.Львовой на Большой Морской улице, 46, с 1871 по 1873 года.
Павильон Отдела Прикладной ботаники и садоводства. Политехническая выставка в Москве 1872 года.
Баня «Теремок»
Находится в музее-заповеднике «Абрамцево» Московской области. Баня была построена в 1877—1878 годах.
Русский отдел Всемирной выставки в Париже 1878 года.
Громкой работой Ропета стал резной деревянный дворец в виде терема XVII века для российского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1877 году.
Его работа была лучшей, он выиграл в конкурсе архитекторов.
Помимо «Дворца» Ропет создал деревянные «Буфет русского отдела» и «Русскую избу». Например, достаточно компактное здание «Буфета» состояло из отдельных срубов, скомпонованных так, что все четыре фасада были совершенно различными. Разновысокие объемы «Буфета», увенчанные высокими кровлями, производили впечатление смещенных, нарочитых, и даже неуравновешенных. Но в целом производили сильнейшее впечатление.
Из интересных построек также есть каменное здание российского посольства в Японии 1890 года.
Павильон на Скандинавской выставке в Копенгагене 1888 года
Русский павильон на Всемирной выставке в Чикаго.
Эта выставка была одной из самых масштабных в истории и посвящалась 400-летию открытия Америки. Официальное название носила в честь Христофора Колумба.
Иван Павлович Ропет родился в 1845 году — русский архитектор. Своими постройками, эскизами интерьеров и предметов декоративного искусства оказал большое влияние на формирование русского стиля в архитектуре и искусстве. Является основоположником «ропетовского» направления.
Павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде 1896 года.
Народный дом
А в 1898-м Ропет возводит Народный дом в Барнауле — тоже в русском стиле. Сейчас в этом здании находится Государственная филармония Алтайского края.
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