Абсурдные ситуации, которые вводят в ступор

От повседневных забот нас часто отвлекают необъяснимые и загадочные "явления". Некоторые ситуации невозможно объяснить или понять.

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