Аэрофлот будет перевозить лыжное оборудование бесплатно

В зимнем сезоне ПАО "Аэрофлот" предоставляет пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного оборудования весом до 23 кг. Акция распространяется на период перевозки с 1 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года.
Один комплект лыжного оборудования представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованной отдельно одной парой лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованной отдельно одной парой ботинок для сноуборда.
Дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного оборудования не учитывается при расчете оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии технической возможности воздушного судна.
Услуга по бесплатной перевозке одного комплекта лыжного оборудования предоставляется на рейсах Аэрофлота и дочерних авиакомпаний под коммерческим управлением Аэрофлота. На рейсы, выполняемые сторонними компаниями-партнерами (номера рейсов — SU3000-4999), данная акция не распространяется.
Аэрофлот придает большое значение поддержке спорта и продвижению здорового образа жизни. Ранее в этом месяце компания сообщила о продолжении акции по бесплатной перевозке оборудования для серфинга и дайвинга по ряду направлений: Мале, Бангкок, Пхукет и Хошимин.
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