Аэрофлот будет перевозить лыжное оборудование бесплатно

Один комплект лыжного оборудования представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованной отдельно одной парой лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованной отдельно одной парой ботинок для сноуборда.

Дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного оборудования не учитывается при расчете оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии технической возможности воздушного судна.

Услуга по бесплатной перевозке одного комплекта лыжного оборудования предоставляется на рейсах Аэрофлота и дочерних авиакомпаний под коммерческим управлением Аэрофлота. На рейсы, выполняемые сторонними компаниями-партнерами (номера рейсов — SU3000-4999), данная акция не распространяется.

Аэрофлот придает большое значение поддержке спорта и продвижению здорового образа жизни. Ранее в этом месяце компания сообщила о продолжении акции по бесплатной перевозке оборудования для серфинга и дайвинга по ряду направлений: Мале, Бангкок, Пхукет и Хошимин.