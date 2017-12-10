Аэрофлот открыл свою программу корпоративной лояльности для иностранных компаний. До сих пор она была рассчитана только на российских участников.
Программа корпоративной лояльности создана специально для предприятий (юридических лиц). Её особая привлекательность в том, что она действует параллельно с программой "Аэрофлот Бонус". Помимо начисления миль пассажиру - физическому лицу за каждый совершённый перелёт, программа корпоративной лояльности предусматривает начисление баллов на счёт компании-партнёра, оформившей перевозку, за тот же перелёт. Программа нацелена на расширение клиентской базы за счёт компаний и организаций, сотрудники которых регулярно пользуются воздушным транспортом. Она позволяет предприятиям оплачивать накопленными баллами до 100% базового тарифа при покупке билетов.
Аэрофлот открыл программу для иностранных участников. Теперь информация о программе доступна на английском языке. Интерфейс профиля корпоративного клиента и системы бронирования переведён на восемь иностранных языков. Клиентам предлагается возможность оплаты перевозок в различных валютах. Как и прочим участникам, иностранным партнёрам для присоединения к программе необходимо оформить на сайте соответствующую заявку.
С подробными условиями сотрудничества, правилами участия и оформления авиабилетов можно ознакомиться в разделе "Программа корпоративной лояльности" на сайте Аэрофлота.
Число участников программы корпоративной лояльности Аэрофлота по состоянию на 1 августа 2017 года достигло 3,3 тыс., а к концу будущего года должно удвоиться. Аэрофлот планирует дальнейшее расширение программы и её активное распространение на зарубежных рынках.
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