Аэрофлот открыл свою программу корпоративной лояльности для иностранных компаний

Сегодня, 09:20.
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Аэрофлот открыл свою программу корпоративной лояльности для иностранных компаний. До сих пор она была рассчитана только на российских участников.

Самолет.
Самолет. Фото: Споттинг Барнаул.

Программа корпоративной лояльности создана специально для предприятий (юридических лиц). Её особая привлекательность в том, что она действует параллельно с программой "Аэрофлот Бонус". Помимо начисления миль пассажиру - физическому лицу за каждый совершённый перелёт, программа корпоративной лояльности предусматривает начисление баллов на счёт компании-партнёра, оформившей перевозку, за тот же перелёт. Программа нацелена на расширение клиентской базы за счёт компаний и организаций, сотрудники которых регулярно пользуются воздушным транспортом. Она позволяет предприятиям оплачивать накопленными баллами до 100% базового тарифа при покупке билетов.

Аэрофлот открыл программу для иностранных участников. Теперь информация о программе доступна на английском языке. Интерфейс профиля корпоративного клиента и системы бронирования переведён на восемь иностранных языков. Клиентам предлагается возможность оплаты перевозок в различных валютах. Как и прочим участникам, иностранным партнёрам для присоединения к программе необходимо оформить на сайте соответствующую заявку.

С подробными условиями сотрудничества, правилами участия и оформления авиабилетов можно ознакомиться в разделе "Программа корпоративной лояльности" на сайте Аэрофлота.

Число участников программы корпоративной лояльности Аэрофлота по состоянию на 1 августа 2017 года достигло 3,3 тыс., а к концу будущего года должно удвоиться. Аэрофлот планирует дальнейшее расширение программы и её активное распространение на зарубежных рынках.

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