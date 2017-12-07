Аэрофлот переходит на зимнее расписание полетов

В сезон зимней навигации Аэрофлот вступает в качестве одного из самых мощных игроков мировой отрасли – по итогам 2016 года Аэрофлот вошел в топ-20 глобальных авиакомпаний, заняв 18 место в мире по объемам перевозок пассажиров. Спустя почти 30 лет Аэрофлот официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации и признан сильнейшим авиационным брендом мира и сильнейшим брендом России.

Еще одним достижением Аэрофлота в прошедшем сезоне стало первое место по объему авиаперевозок на транзитных маршрутах между Европой и Азией – самом открытом и конкурентном рынке мировой гражданской авиации.

Авиапассажиры со всего мира признают объективные успехи российского национального перевозчика на глобальном рынке. За качество обслуживания Аэрофлот удостоен множества отраслевых наград и премий. В числе недавних достижений – высший рейтинг "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX и звание "Самой любимой авиакомпании Китая". Обе эти награды присуждены на основе голосования потребителей туристических услуг и часто летающих пассажиров.

В сезоне "Зима-2017/2018" ведущий российский перевозчик будет выполнять собственные рейсы по 137 направлениям в 51 страну мира. География полетов охватывает 50 маршрутов на территории России, 15 пунктов в 7 странах СНГ и 72 пункта дальнего зарубежья (в том числе 50 маршрутов – в Европу, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток).

В наступающем зимнем сезоне авиакомпания открывает полеты между Москвой и Ульяновском, начало которых было запланировано еще летом, но перенесено из-за изменения сроков реконструкции аэропорта Баратаевка. Рейсы будут выполняться два раза в день. Точная дата начала полетов будет объявлена дополнительно сразу после ввода аэропорта в эксплуатацию.

Особенностью зимнего расписания Аэрофлота становится значительное увеличение частоты на действующих авиалиниях. В сравнении с летним сезоном 2017 года по целому ряду направлений, пользующихся особым спросом, добавляются ежедневные рейсы. На семь рейсов в неделю увеличится частота полетов в пять пунктов России: Красноярск (с 21 до 28 в неделю), Пермь (с 30 до 37 в неделю), Ростов (с 42 до 49 в неделю), Сургут (с 14 до 21 в неделю), Челябинск (с 28 до 35 в неделю). Также по одному ежедневному рейсу прибавится на воздушных линиях из Москвы в Будапешт (с 14 до 21 рейса в неделю), Дубай (с 14 до 21 в неделю), Милан (с 28 до 35 в неделю), Рим (с 28 до 35 в неделю), Стамбул (с 21 до 28 в неделю), Хельсинки (с 14 до 21 в неделю).

В соответствии с сезонным спросом возрастает частота полетов на популярный курорт Мале (с 2 до 5 в неделю). Любителям серфинга и дайвинга Аэрофлот предоставляет услугу бесплатной перевозки их снаряжения при условии, что общий вес комплекта оборудования не превышает 23 кг.

По ряду маршрутов сохраняется такое же количество рейсов, как и прошедшим летом. Среди них города России (Астрахань, Белгород, Оренбург, Салехард, Ставрополь, Ханты-Мансийск) и зарубежья (Аликанте, Афины, Барселона, Ереван, Костанай, Лиссабон, Нью-Йорк, Самарканд).

Географию полетов Аэрофлота органично дополняет разветвленная сеть маршрутов дочерних компаний.

В зимнем сезоне авиакомпания "Россия" будет выполнять рейсы по 57 маршрутам. Из Санкт-Петербурга запланированы полеты в 41 пункт России и мира, среди которых уже ставшие популярными направления: Симферополь, Сочи, Краснодар, Рим, Милан, Париж, Женева, Берлин, Прага, Тель-Авив. Из Внуково региональный перевозчик будет выполнять рейсы в Крым, на курорты Краснодарского края и в города Дальнего Востока. Кроме того, авиакомпания "Россия" будет осуществлять пассажирские перевозки из Ростова в Симферополь и Тель-Авив.

Авиакомпания "Аврора" предоставляет широкие возможности для путешествий на Дальнем Востоке. Этой зимой она будет выполнять как магистральные рейсы из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, так и внутрирегиональные рейсы.

Лоукостер "Победа" развивает собственную уникальную сеть перевозок по 47 направлениям как в России, так и за рубежом.

В зимнем сезоне 2017-2018 Группа "Аэрофлот" без учета дочерней низкобюджетной авиакомпании "Победа" будет выполнять собственные регулярные полеты по 210 маршрутам (196 из них не повторяются) в 51 страну мира.

Географию полетов Группы "Аэрофлот" дополнят 173 направления, полеты по которым будут выполняться с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров о совместном использовании кодов (код-шеринга). Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети Аэрофлота появятся еще 19 государств: Австралия, Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Ирландия, Исландия, Кения, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Македония, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Словения и Тунис.

Итого с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2017-2018 гг. группа компаний "Аэрофлот" будет выполнять полеты по 383 маршрутам (369 из них не повторяются) в 70 стран мира, включая Россию.