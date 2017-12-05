Аэрофлот перевозит снаряжение серфингистов и дайверов бесплатно

Снаряжение для серфинга может включать доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых не должен превышать 5 кг. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на страничке акции.

Предложение распространяется на период перевозки до 24 марта 2018 г. включительно (с датой обратного рейса не позднее 24 апреля 2018 г. включительно).

Услуга бесплатной перевозки оборудования предоставляется на собственных регулярных рейсах Аэрофлота и на рейсах, выполняемых дочерними авиакомпаниями под коммерческим управлением Аэрофлота.

Пассажирам необходимо предварительно согласовать перевозку, обратившись в контактный центр (8-800-444-5555) или в офисы продаж.

На рейсах, операторами которых являются сторонние авиакомпании-партнеры (номера рейсов - SU3000-4999), услуга не предоставляется.

В 2017 году Аэрофлот добился изменения законодательства относительно норм провоза багажа. Закон об отмене норм провоза бесплатного багажа позволил дочерней авиакомпании Аэрофлота "Победе" снизить минимальный тариф до 499 руб.* При этом "Аэрофлот" не намерен вводить безбагажные тарифы и планирует оставить без изменений норму провоза ручной клади в салоне самолета.

*информация действительна на момент публикации