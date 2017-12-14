Аэрофлот расширяет сотрудничество с авиакомпанией Japan Airlines

Согласно достигнутым договоренностям Аэрофлот и JAL заключат соглашение "код-шеринг" на воздушной линии между Москвой и Токио, а также на направлениях по России рейсами Аэрофлота и на рейсах JAL в пункты Японии и других стран. Код-шеринговое сотрудничество планируется реализовать после 2018 года.

Аэрофлот и JAL также рассматривают возможности дальнейшего развития сотрудничества. Перевозчики намерены совместно решать задачи по предоставлению привилегий часто летающим пассажирам, базированию в аэропортах Москвы и Токио, с рассмотрением возможности организации договора о стратегическом партнерстве в будущем.

Тадаси Фудзита,

исполнительный вице-президент JAL:

JAL – единственный японский перевозчик, который выполняет полеты в Россию более 50 лет. Нашу приверженность этому крайне важному рынку подтверждают долгосрочные планы по развитию сотрудничества с Аэрофлотом. Мы вместе начали выполнять рейс из Токио в Москву 50 лет назад. И теперь взаимовыгодное стратегическое партнерство с Аэрофлотом откроет более широкие возможности для пассажиров обеих авиакомпаний.

Джорджио Каллегари,

заместитель генерального директора Аэрофлота по стратегии и альянсам:

Мы уже давно работаем на рынке Японии, и он очень важен для нашей авиакомпании. Расширение сотрудничества с JAL на прямых и транзитных маршрутах позволит нам расширить присутствие на японском рынке и предоставить больше возможностей нашим пассажирам.

Аэрофлот выполняет один ежедневный рейс из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Токио (аэропорт Нарита). На линии эксплуатируются воздушные суда Airbus A330-300. В свою очередь, JAL выполняет 4 рейса в неделю из Токио (аэропорт Нарита) в Москву (аэропорт Домодедово) на воздушных судах Boeing 787-8. С июля по октябрь 2017 года японская авиакомпания временно увеличивала частоту полетов до 7 рейсов в неделю, чтобы удовлетворить спрос на перевозки в пиковый летний сезон.

В настоящее время наблюдается устойчивый рост туристического потока между Россией и Японией. Это обусловлено смягчением требований визового режима с 1 января 2017 года. Сотрудничество Аэрофлота и JAL будет способствовать развитию российско-японского туризма и стимулировать спрос на перевозки.