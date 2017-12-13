Аэрофлот возобновляет продажи на рынке Непала

Аэрофлот возобновляет продажи своих пассажирских перевозок на территории Непала. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в столице Непала — Катманду, с участием представительства авиакомпании в Дели, Посла РФ в Непале Андрея Будника, руководства национальной авиакомпании Nepal Airlines, представителей местной туристической отрасли и профильных СМИ.
Соглашение по продаже воздушных перевозок Аэрофлота на территории Непала было подписано с агентством Gandaki International Travels, которое стало Генеральным агентом Аэрофлота в этой стране. Кроме того, в будущем планируется развивать продажи через универсальную систему взаиморасчетов BSP, созданную в рамках Всемирной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Продажи в Непале возобновляются после двухлетнего перерыва. Это будет способствовать укреплению позиций Аэрофлота на рынке Южной Азии и развитию туризма в данном направлении. Опыт и анализ бронирований показывают, что пассажиры из этого региона особенно заинтересованы в перелетах в Россию, страны Западной и Восточной Европы, США.
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