Аэрофлот возобновляет продажи на рынке Непала

Соглашение по продаже воздушных перевозок Аэрофлота на территории Непала было подписано с агентством Gandaki International Travels, которое стало Генеральным агентом Аэрофлота в этой стране. Кроме того, в будущем планируется развивать продажи через универсальную систему взаиморасчетов BSP, созданную в рамках Всемирной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Продажи в Непале возобновляются после двухлетнего перерыва. Это будет способствовать укреплению позиций Аэрофлота на рынке Южной Азии и развитию туризма в данном направлении. Опыт и анализ бронирований показывают, что пассажиры из этого региона особенно заинтересованы в перелетах в Россию, страны Западной и Восточной Европы, США.