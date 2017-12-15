Аэрофлот занял первое место в мире среди традиционных авиакомпаний по росту провозных емкостей

Аэрофлот вышел на первое место в мире среди традиционных авиаперевозчиков по росту провозных емкостей. Одновременно авиакомпания укрепила свои позиции в ТОП-20 крупнейших мировых перевозчиков по объему провозных емкостей, поднявшись с 20 на 19 место. Таковы данные рейтинга авторитетного британского агентства OAG.
За 12 месяцев по состоянию на сентябрь 2017 года Аэрофлот нарастил провозную емкость на 15%. В общем списке по темпам роста он уступил только бюджетной авиакомпании IndiGo, которая работает на внутреннем рынке Индии, но уверенно обогнал других – как традиционных перевозчиков, так и лоукостеров.
Агентство OAG составляет рейтинг топ-20 на основе предельного пассажиропотока, которого перевозчики в состоянии достигнуть за 12 месяцев. Как отмечается в аналитическом обзоре, "за 12 месяцев Аэрофлот показал очень сильный рост". К числу конкурентных преимуществ перевозчика отнесен также флот со средним возрастом 4,2 года, который является "самым молодым среди авиакомпаний, входящих в топ-20".
По итогам 2016 года Группа "Аэрофлот" заняла 18-е место в мире по пассажиропотоку, а также усилила присутствие на стратегических рынках. По данным британского портала Airline Network News @ Analysis (anna.aero), Аэрофлот стал мировым лидером по дальнемагистральным перевозкам на транзите между Европой и Азией – самом высококонкурентном рынке мировой гражданской авиации.
Виталий Савельев,
генеральный директор Аэрофлота:
Данные рейтинга OAG – очередное подтверждение того, что Аэрофлот окончательно возвратился в элиту глобальной авиации. Мы не только выполняем задачи нашей Стратегии развития до 2025 года, но и делаем это с опережением сроков. Даже в сложных геополитических условиях Аэрофлот последовательно укрепляет присутствие на мировом рынке авиаперевозок. Мы намерены сохранить этот тренд и в 2018 году.
Агентство OAG – один из наиболее надежных источников аналитики об операционной деятельности предприятий воздушного транспорта. Обладает обширной базой данных, в которую входят сведения о более чем 900 авиакомпаний и 4 тыс. аэропортов.
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