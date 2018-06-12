Рособрнадзор прокомментировал информацию об аннулированных результатах ЕГЭ

"Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений. Рособрнадзор еще в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Свои результаты участники первых экзаменов получат в ближайшие дни. Сайт Федерального института педагогический измерений работает в обычном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

Основной этап ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.







