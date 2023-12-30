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Кино и ТВ

Актер из "Слово Пацана" рассказал, как пьяным пытался устроится в барнаульский театр

Никита Кологривый начал набирать популярность после своей роли в "Слово пацана". Он дал интервью Эльдару Джарахову, где рассказал как пытался устроиться в один из театров Барнаула.

Никита Кологривый.
Никита Кологривый.
Страница ВКонтакте "Никита Кологривый".

Сам актер родом из Новосибирска, во время учебы в ГИТИСе в Москве он приехал в Барнаул к друзьям, которые играли в Молодежном театре Алтая и жили в его общежитии.

Его друг придумал легенду, с которой они отправились театр. В течение часа "настоящую звезду, окончившую ГИТИС" позвали на консилиум, где он вышел на сцену, будучи "в ноль".

После выступления Кологривый прошел в кабинет заведующей и договорился о зарплате в 40 тыс. рублей, на ней настояли его друзья.

Приятели артиста были расстроены, что руководителям театра все равно на состояние и игру артиста и их заботит только статус и происхождение.

Ранее мы сообщали, что вместо Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет все" будет играть Никита Кологривый.

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