Акция для влюбленных пар ко дню Святого Валентина от Wedding Primaries 2018 .

4 марта 2018 года в 14:00 в новом шикарном банкет-холле ресторана "ПолзуновЪ" (пр-т Красноармейский, 112) пройдут настоящие выборы свадебных специалистов для тех, кто собирается пожениться в 2018 году.
В честь дня Святого Валентина организаторы запустили акцию для влюбленных пар. Принять участие просто:
1) 14 февраля нужно прийти со своей второй половинкой в гости к одному из партнеров мероприятия:
- Кофейни сети Renoir Coffee (пр. Ленина, 10 и пр. Красноармейский, 51А);
- Ресторан "ПолзуновЪ" (пр. Красноармейский, 112);
- Рестораны сети ИПОНКИН brothers Барнаул (пр. Ленина, 56 и Антона Петрова, 219Б);
- Гриль-бар People's (пр. Красноармейский, 61);
- Фотостудия ROOMS (ул. Германа Титова, 50А, 3 этаж, оф. 59);
- Салон свадебной и вечерней моды "Афродита" (пр. Ленина, 45А).
2) Попросить у официанта, администратора или продавца шарик вишневого цвета от команды Wedding Primaries 2018 и радостно лопнуть его.
3) Внутри шарика будет купон на скидку от одного из участников проекта "Выборы свадебных специалистов 2018" (на фотосет, букет, декор торжества, услуги ведущего и т.д.), который можно будет использовать до конца 2018 года.
В рамках Wedding Primaries 2018 вы сможете лично познакомиться со всеми кандидатами - самыми опытными и талантливыми специалистами свадебной индустрии нашего города! Участников ждут 3 фотозоны от блистательных декораторов, возможность "на себе" оценить работу крутых фотографов и видеоператоров, 3 букета невесты от флористов с невероятной фантазией, 3 красивейших и вкуснейших свадебных торта, 5 совершенно разных и одинаково зажигательных ведущих, знакомство с профессиональными свадебными организаторами и координаторами, которые "разложат все по полочкам".
Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе Вконтакте
Стоимость билета для пары - 500 рублей. Количество мест ограничено – попасть на Wedding Primaries 2018 смогут всего 15 пар.
Купить билеты и узнать подробности вы можете по телефону: 39-59-52
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