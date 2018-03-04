Александр Карелин в Барнауле принял участие в футбольном турнире

В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия. В спортивном комплексе «Темп» состоялся региональный этап турнира по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. 3 марта 2018 года. Фото: Анастасия Котия.

В 10 утра команды как следует размялись, отработали свои лучшие приёмы и были готовы к приветствию. Среди приглашённых гостей, приехавших пожелать удачи игрокам, был знаменитый российский борец Александр Карелин. После того как все напутственные речи были сказаны, гимн Российской Федерации прослушан, а групповые фото каждой команды с гостями сделаны, турнир начался.

Каждая игра длилась два тайма по 10 минут. На этот раз, в битве столкнулись не только мужские, но и женские, а также смешанные команды. Стоит отметить, что девочки ни сколько, не уступали парням, а иногда даже вели более ожесточённую борьбу.

Глядя на них выражение "бить как девчонка" означает не иначе как сильно, и прямо в ворота. Были и те, кто не стремился в женскую команду, а вполне гармонично чувствовал себя в мужской.

Например, воспитанница Троицкого детского дома 14 летняя Албина Полянская — единственная представительница прекрасного пола в команде. На вопрос о том, почему она стала играть в футбол, отвечает просто:

— У нас был тренер, который собирал в команду всех девочек, потом тренер ушёл, а я осталась играть для себя, у нас Троицке две девочки играют, я и ещё одна, маленькая.

А кроме футбола Альбина занимается баскетболом и волейболом, о будущей профессии серьёзно ещё не задумывалась, но пока хочет быть учителем физкультуры.

На трибунах друзья, родные и воспитатели поддерживали свои команды криками и свистом. Кто-то из взрослых не давал детям сильно расслабляться после первых побед: на радостное "мы выиграли 4:2" слышится строгое "молодцы, но 4:1 было бы ещё лучше".

Спустя шесть часов борьбы команды пригласили на церемонию награждения. В категории женских команд победу одержали девочки из Заринска, среди школ-интернатов команда из Ребрихи, в категории центр помощи детям победила команда из Троицка.

Без приза не остался никто. Команды, не занявшие призовых мест, были награждены дипломами за участие, а также, игроки, которые сумели выделиться в ходе игры получили индивидуальные грамоты и презенты. Кубки, медали, призы и грамоты командам вручал директор регионального отделения "МагаФона" Валерий Казаченко.

Сильнейшим командам Алтайского края удалось попасть на следующий этап чемпионата, который пройдёт в середине марта в Новосибирске. Там алтайские ребята встретятся с соперниками из других регионов Сибирского федерального округа. А победители окружного турнира примут учкастие в финальных соревнованиях, которые пройдут в Сочи.

Организаторами краевого турнира выступили управление спорта и молодёжной политики Алтайского края, Российский футбольный союз и компания "МегаФон".

Анастасия Котия