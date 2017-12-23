Александр Карлин считает, что нужно развивать суперкрестьянство

Проблемы развития кооперации, молочного и мясного скотоводства, экспорта продукции и подготовки кадров в сельском хозяйстве - стали центральными темами площадки.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Алтайский край по очень многим направлениям является лидером: и по организации сельскохозяйственного производства, и по уровню технологического развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Мы можем служить образцом для многих регионов с точки зрения экспорта продовольствия. Сегодня у нас есть примеры правильного выстраивания аграрного образования. Недавно была рассмотрена концепция, которая охватывает все уровни: начиная от создания специализированного аграрного класса в сельских школах и завершая высшим профессиональным образованием.

Глава региона выразил уверенность, что озвученные предложения найдут отражение в итоговых документах съезда. В частности, “Единая Россия” будет работать над расширением форм поддержки фермерских хозяйств.

Владимир Плотников,

первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам:

— Фермерский сектор убедительно демонстрирует самые высокие темпы роста, быструю отдачу вложенных средств в производство. И, безусловно, партия будет работать над расширением форм поддержки отечественных фермерских хозяйств.

Качество жизни на селе необходимо вывести на новый уровень – об этом заявили во время работы площадки. Улучшать условия жизни призвана программа устойчивого развития сельских территорий. На ее реализацию в стране в прошлом году было направлено почти 13 млрд. рублей, в текущем году выделено 15 млрд. рублей. В 1,5 раза увеличено финансирование строительства сельских дорог. Работа по развитию социальной инфраструктуры села предстоит еще масштабная. И партия продолжит ей содействовать.

Михаил Щетинин,

председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

— Сегодня очень многое говорилось о законодательном регулировании всех аспектов сельскохозяйственного производства. Достаточно новаций есть в законодательстве. Еще ряд законопроектов внесены в Госдуму они будут поддержаны Советом Федерации. Но самое главное заключается в том, что сегодняшний разговор должен завершиться разработкой Стратегии развития агарного сектора страны. Начинаться, безусловно, она должна с развития человеческого капитала, создания крестьянам достойных условий для проживания и работы. Это первостепенная задача, которую все вместе должны решить.

По словам губернатора Алтайского края, Россия, как аграрная сверхдержава, должна сделать все, чтобы развивать суперкрестьянство во всех его аспектах: социальном, профессиональном, культурном.