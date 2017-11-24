Александр Карлин вернулся в рейтинг самых цитируемых губернаторов-блогеров

"Медиалогия" составила традиционный топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров в октябре 2017 года. Александр Карлин занял в нем 19-ю строчку.
Наибольшую цитируемость из всех постов губернатора Алтайского края, по мнению авторов рейтинга, получил блог, посвященный обновлению зеленых насаждений.
Александр Карлин регулярно входил в топ губернаторов-блогеров в 2014-2015 годах. В 2014 году глава края даже попал в топ-20 по итогам всего года. В 2016 году он сбавил свои позиции: входил в рейтинг лишь однажды, заняв 14-место в июле. В 2017 году Карлин занимал 20-ю строчку рейтинга по итогам января.
По итогам октября 2017 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).
Факт
В медиарейтинге губернаторов за октябрь 2017 года Александр Карлин занял 29-е место, поднявшись на три пункта. Он набрал более 4-х тысяч сообщений СМИ.
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