Александр Карлин вернулся в рейтинг самых цитируемых губернаторов-блогеров

Наибольшую цитируемость из всех постов губернатора Алтайского края, по мнению авторов рейтинга, получил блог, посвященный обновлению зеленых насаждений.

Александр Карлин регулярно входил в топ губернаторов-блогеров в 2014-2015 годах. В 2014 году глава края даже попал в топ-20 по итогам всего года. В 2016 году он сбавил свои позиции: входил в рейтинг лишь однажды, заняв 14-место в июле. В 2017 году Карлин занимал 20-ю строчку рейтинга по итогам января.

По итогам октября 2017 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).

Факт

В медиарейтинге губернаторов за октябрь 2017 года Александр Карлин занял 29-е место, поднявшись на три пункта. Он набрал более 4-х тысяч сообщений СМИ.