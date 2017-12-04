Александр Романенко: "Поддержка семей — приоритет государства"

На прием к секретарю пришла жительница Барнаула Галина Гусева. Она одна воспитывает внука Романа. Мальчик учится в 4 классе, занимается авиамодельным спортом.

Галина Гусева,

жительница Барнаула :

Так получилось, что Рому я опекаю с самого рождения, но официально только с 2015 года. Он у меня большой молодец: отлично учится, по дому помогает, в свободное время занимается авиамоделированием. Мы медали и грамоты принесли, посмотрите: вот награда за победу в Открытом чемпионате Сибирского федерального округа по авиамодельному спорту, эта - за призовое место в Первенстве Сибири, много побед в краевых спортивно-технических соревнованиях по авиамоделизму.

Она добавила, что занятие авиамоделированием требует серьезных денежных затрат. Для создания новых моделей внуку нужны дорогостоящие детали, запчасти, инструменты. Но приобрести их, возможности нет, поэтому решилась обратиться в Региональную общественную приемную.

Сам Роман, который пришел на прием вместе с бабушкой, рассказал Александру Алексеевичу, что занимается авиамоделированием в Центре детского творчества Октябрьского района, учится в кадетском классе, а когда вырастет, мечтает стать спасателем, чтобы помогать людям, попавшим в беду.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения Партии:

Главная твоя обязанность сегодня – хорошо учиться и помогать своей бабушке, - подчеркнул Александр Романенко. – А региональное отделение партии поможет в любимом деле. Мы приняли решение о выделении специального гранта.

Также в этот день было принято решение поддержать акцию "Право на детство", организованную для детей с ограниченными возможностями здоровья, сотрудниками Алтайского краеведческого музея.

Ольга Падалкина,

директор музея:

Мы, одни из первых в Алтайском крае, разработали и активно внедряем цикл образовательных музейных программ для слепых и слабовидящих детей "Мир вокруг тебя". С 17 ноября по 2 декабря у нас в музее проходит V краевая музейная акция "Право на детство", в рамках которой работает выставка творческих работ детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями "Мы разные! Мы равные!". Сегодня на выставке размещены работы 60 ребятишек.

Алтайское региональное отделение Партии приняло решение об оказании помощи на приобретение подарков детям – участникам выставки творческих работ.

Подводя итоги приема, Александр Романенко подчеркнул, что работа по поддержке семей, детства, и каждого конкретного ребенка, является приоритетом.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения Партии: