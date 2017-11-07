Александр Романенко подвел итоги реализации проекта "Городская среда"

В совещании приняли участие руководители местных отделений и представители администрации города Барнаула, Новоалтайска и Рубцовска

В начале совещания Александр Романенко предоставил слово куратору партийного проекта "Городская среда", депутату АКЗС Игорю Панарину.

По словам координатора, в 2017 году на реализацию проекта из всех источников финансирования было направлено свыше 570 млн. рублей. За счет этих средств в регионе обустраиваются 299 дворов многоквартирных домов и 15 наиболее посещаемых общественных мест.

Игорь Панарин,

региональный координатор партийного проекта "Городская среда", депутат АКЗС:

На сегодняшний день работы по благоустройству полностью завершены в 147 дворах и на 9 общественных территориях. Среди 11 муниципалитетов, принявших участие в проекте лидерами по итогам работ являются – Алейск, Бийск, ЗАТО Сибирский. К сожалению, не во всех муниципалитетах работы ведутся в соответствии с графиками . Наибольшее отставание и по дворам и по общественным территориям отмечается в Рубцовске и Яровом. Основные причины задержки – это, прежде всего, некачественно подготовленная проектно-сметная документация, и как следствие, затянутые сроки проведения конкурсных процедур, проблемы с подрядчиками.

Александр Романенко предоставил слово представителям территорий. Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко, который среди главных причин отставания по срокам назвал работу подрядной организации "Строительная перспектива".

Александр Алексеенко,

заместитель главы администрации Барнаула:

Подрядчик взял на себя благоустройство всех дворовых территорий города, заявленных на 2017 год, но не рассчитал производственных сил, - заявил Алексеенко. - Были проведены мероприятия по привлечению субподрядчиков. В настоящий момент асфальтовые работы практически завершены и все наше внимание сосредоточено на установке детских и спортивных площадок.

Что касается Новоалтайска, то там, по словам заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Сергея Лисовского, подрядчики работали на совесть, однако в муниципалитете вышла заминка с доставкой комплектующих для детских площадок, в результате чего сроки сдачи работ затянулись, и теперь установку придется проводить в ускоренном режиме.

Наибольшее количество вопросов вызвал отчет главы администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Среди основных – причины затянутых сроков смены нерадивого подрядчика, и, как следствие, позднее начало работ – в некоторых дворах Рубцовска работы начались только в сентябре, когда другие территории уже отчитывались о первых результатах.

Подводя итоги совещания, Александр Романенко еще раз обратился к коллегам с просьбой приложить все усилия для того, чтобы все мероприятия по благоустройству были завершены как можно скорее.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае: