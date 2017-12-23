Александр Романенко: "Решения съезда "ЕР" определят направления нашей работы"

22 декабря секретарь регионального отделения “Единой России”, председатель АКЗС прокомментировал первый день работы партийного съезда.
Свой комментарий спикер краевого заксобрания сделал после того, как завершились дискуссии на площадках: “Качество государства”, “Экономика роста и благосостояния”, “Социальная политика”, “Умная сила и культурное лидерство”, “Здоровое будущее”, “Быть хозяином в собственном доме”, “Аграрная сверхдержава”. Представители региона приняли участие в их работе.
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения "Единой России":
— Все эти направления крайне важны для Алтайского края. Мы будем формировать логику своих дальнейших действий и в региональном отделении, и в Законодательном собрании исходя из сегодняшнего состоявшегося разговора и решений, которые завтра будут приняты на съезде.
23 декабря итоги работы дискуссионных площадок будут озвучены на пленарном заседании.