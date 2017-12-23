Александр Романенко: "Решения съезда "ЕР" определят направления нашей работы"

Вчера, 17:31.
Новости партий

22 декабря секретарь регионального отделения “Единой России”, председатель АКЗС прокомментировал первый день работы партийного съезда.

Александр Романенко.
Александр Романенко. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Свой комментарий спикер краевого заксобрания сделал после того, как  завершились дискуссии на площадках: “Качество государства”, “Экономика роста и благосостояния”, “Социальная политика”, “Умная сила и культурное лидерство”, “Здоровое будущее”, “Быть хозяином в собственном доме”, “Аграрная сверхдержава”. Представители региона приняли участие в их работе.

Александр Романенко,
секретарь регионального отделения "Единой России":

— Все эти направления крайне важны для Алтайского края. Мы будем формировать логику своих дальнейших действий и в региональном отделении, и в Законодательном собрании  исходя из сегодняшнего состоявшегося разговора и решений, которые завтра будут приняты на съезде.

23 декабря итоги работы дискуссионных площадок будут озвучены на пленарном заседании.

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