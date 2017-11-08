Александр Терентьев доволен итогами выборов, но намерен модернизировать "Справедливую Россию"

По его словам, партия расширила свое присутствие во всех законодательных органах Алтайского края и на достигнутом останавливаться не планирует.

Александр Терентьев,

руководитель алтайского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы:

В Алтайском крае избирательный цикл фактически закончен. Мы увеличили свое присутствие во всех законодательных органах региона. У нас 354 депутата, хотя еще вчера их было гораздо меньше. Это говорит о том, что поддержка партии увеличивается. Но мы наблюдаем, что на наших людей, которые хотели выдвигаться от "Справедливой России", идет серьезное давление. Их потихоньку прессует власть на местах. У нас около 30 человек снялись с выборов. С такой ситуацией мы не согласны, будем над этим работать с краевой властью.

Александр Терентьев, говоря о модернизации партии в Алтайском крае, отметил, что справедливороссы намерены обновить до 20% руководителей местных отделений.

Депутат также поставил перед региональным отделением задачу активизировать кадровую работу с молодежью и продумать новые методы идеологической работы, в том числе использовав для этого социальные сети.

Важная часть работы для "Справедливой России" — это законодательная деятельность. Депутаты-справедливороссы в Алтайском краевом Законодательном Собрании отстаивают идеи партии о более справедливой социальной и налоговой политике, пытаются вернуть отмененные льготы для жителей региона, наполнить реальной помощью закон "о детях войны".

Александр Терентьев,

руководитель алтайского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы:

Сегодня в Алтайском крае учителя категорически против того, что у них отменили льготы. Им выделили около 1,7 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг, которых не хватает, чтобы жить в теплом помещении. Мы на региональном уровне уже голосовали против нововведения, и сейчас продолжим с ним бороться. Еще одной важной темой на наш взгляд является закон о детях войны – он практически пустой. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы его "наполнить деньгами". Боремся, чтобы на федеральном уровне в Госдуме этот законопроект был принят. Его опять отклонили, но мы будем опять его вносить. Вода камень точит, собственно, по этому пути мы и идем.

Депутат Госдумы Александр Терентьев рассказал, что в "Справедливой России" уже сейчас начнут готовиться к выборам президента и губернатора Алтайского края, которые запланированы на 2018 и 2019 годы.

Александр Терентьев,

руководитель алтайского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы: