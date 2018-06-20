Александр Терентьев: "Повышение пенсионного возраста — свидетельство того, что правительство не хочет работать"

— Я категорически против этой пенсионной реформы. Учитывая продолжительность жизни наших граждан, мало кто доживет до нового пенсионного возраста. Появление этой инициативы говорит о том, что правительство не хочет и не умеет работать. Оно перекладывает все тяготы на жителей страны, зарабатывает на собственных гражданах. В то же время правительство не хочет замечать другие источники пополнения бюджета. Так, оно не хочет менять печально известное бюджетное правило, отсекающего средства от продажи энергоресурсов – все что свыше 40 долларов за баррель фактически направляется в ценные бумаги других государств. Уместно вспомнить еще об одном источнике, о котором уже десять лет говорит наша партия – прогрессивном налоге.

Еще один показатель неумения или нежелания работать — ситуация с негосударственными пенсионными фондами. Туда были скинуты значительные средства. После чего прошли банкротства банков, которые привели к миллиардным потерям. Почему государство не смогло обеспечить сохранность средств будущих пенсионеров?

К сожалению, пока президент абстрагировался от пенсионной реформы. Надеюсь, его вмешательство позволит остановить эту антинародную реформу.