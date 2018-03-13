Александр Терентьев воспользуется новым способом голосования.

Депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае Александр Терентьев подал заявление в территориальную избирательную комиссию Центрального района для голосования по месту нахождения.
Как рассказал парламентарий, в день выборов Президента Российской Федерации он будет находиться в Москве и не сможет проголосовать по месту своей прописки в городе Барнауле. Для того, чтобы выполнить свой гражданский долг, Александр Терентьев решил воспользоваться новым способом голосования по месту нахождения. В ТИКе Центрального района он получил отрывной талон с направлением на один из избирательных участков в Москве.
Александр Терентьев,
депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения партии Справедливая Россия в Алтайском крае:
"Эта процедура заняла всего несколько минут. Я на своем опыте убедился, что новая модель голосования, предложенная ЦИК, весьма удобная. Этот механизм позволяет любому избирателю, независимо от того где он находится, прийти на избирательный участок в день выборов и выразить свое мнение. Я призываю всех жителей Алтайского края 18 марта на выборах президента России не оставаться в стороне и обязательно прийти проголосовать".