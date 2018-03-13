Александр Терентьев воспользуется новым способом голосования.

Как рассказал парламентарий, в день выборов Президента Российской Федерации он будет находиться в Москве и не сможет проголосовать по месту своей прописки в городе Барнауле. Для того, чтобы выполнить свой гражданский долг, Александр Терентьев решил воспользоваться новым способом голосования по месту нахождения. В ТИКе Центрального района он получил отрывной талон с направлением на один из избирательных участков в Москве.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения партии Справедливая Россия в Алтайском крае: