Маленькая красавица из алтайского края отправится в Грецию на международный фестиваль

Длительная подготовка, постоянные занятия и репетиции в студии театра песни "Акцент" с 5 лет, а затем многочисленные победы в различных вокальных конкурсах и конкурсах актерского мастерства закалили характер девочки и ее волю к победе.

Конкурс проходил в Москве в период с 4 по 9 июня 2018 года. Пять дней были очень насыщенными. По итогам основного конкурсного дня Дарья стала абсолютной победительницей в своей возрастной категории, завоевав гран – при и грант на 1000 евро, а также специальные призы от спонсоров. Она блеснула в национальном алтайском костюме, предоставленного модельным агентством "Стиль" и рассказала об Алтае. Затем исполнила вокальный творческий номер "Русская зима" и показала свои навыки дефиле.

Даша удостоилась чести представлять нашу страну на фестивале Little Miss & Little Mister United World, который будет проходить в сентябре 2018 в Греции. На этот конкурс приедет около 20 участников со всего мира. А победительница получит эксклюзивную корону и денежный приз.