Алтай-Кокс готовит будущих сотрудников

Специалисты завода дали рекомендации по итоговым оценкам, провели собеседование со студентами, рассказали о специфике производства, условиях труда, социальных программах и карьерных возможностях на Алтай-Коксе. Многие студенты заполнили анкету кандидата на трудоустройство.

Предприятие сотрудничает с профильными учебными заведениями Сибири по подготовке кадров для коксохимического производства, внедряет элементы дуального обучения, поддерживает лучших студентов, ориентированных на трудоустройство на заводе.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com