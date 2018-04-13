Алтай-Кокс готовит будущих сотрудников

Сегодня, 10:46.
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Представители кадровой службы и железнодорожного цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) выступили экспертами в итоговой аттестации студентов по профессии "Машинист локомотива" Новоалтайского лицея профессионального образования.

Студенты.
Студенты. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Специалисты завода дали рекомендации по итоговым оценкам, провели собеседование со студентами, рассказали о специфике производства, условиях труда, социальных программах и карьерных возможностях на Алтай-Коксе. Многие студенты заполнили анкету кандидата на трудоустройство.

Предприятие сотрудничает с профильными учебными заведениями Сибири по подготовке кадров для коксохимического производства, внедряет элементы дуального обучения, поддерживает лучших студентов, ориентированных на трудоустройство на заводе.

Студенты.
Студенты.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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