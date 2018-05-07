Алтай-Кокс готовится к Дню Победы

В канун праздника на заводе объявили акцию "Читаем письма с фронта". На заводской радиостанции с 3 мая звучат выступления заводчан и их детей, которые читают фронтовые послания земляков.

7 мая заводской женсовет проведет на площади у городского фонтана флэш-моб "Песни военных лет".

8 мая в ДК "Металлург" завершится общегородской турнир по волейболу на призы Алтай-Кокса.

В честь Дня Победы бывшим работникам завода – участникам войны, труженикам тыла –окажут финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса 8 мая поздравит фронтовиков на дому, вручит памятные подарки и продуктовые наборы.

9 Мая на заринском мемориале славы пройдет торжественный митинг. Алтай-Кокс традиционно организует для горожан полевую кухню и акцию "Победный путь" с раздачей памятных сувениров и буклетов с основными датами Великой Отечественной войны.

Также на мемориале будет работать селфи-зона. Все желающие смогут сделать фото на память и поучаствовать в конкурсе "#ФотоПобеда" на страничке Алтай-Кокса "ВКонтакте"

Заводчане-автолюбители примут участие в автопробеге, который приурочен к памятной дате.

Алтай-Кокс присоединится к шествию "Бессмертного полка". На предприятии по заявкам сотрудников изготовили 227 портретов участников ВОВ в едином дизайнерском стиле.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com