Алтай-Кокс организовал городскую экспозицию ко дню рождения завода

На выставке представили работы любителей и профессиональных художников, экспонаты из музея Алтай-Кокса, фотоальбомы и многое другое.

На открытии экспозиции подвели итоги творческого конкурса "Индустриализация в искусстве". В нем приняли участие 20 жителей Заринска. Дети и взрослые подготовили рисунки, композиции, инсталляции на производственную тему.

Участники конкурса презентовали свои работы, рассказали о сюжете и технике исполнения. Гости выставки познакомились также с картинами профессиональных художников Андрея Биттера и Геннадия Буркова, которые в разные годы работали в Заринске. На полотнах запечатлены исторические моменты строительства города и завода, портреты работников.

Победителям творческого конкурса в разных номинациях и возрастных категориях вручили дипломы и призы, всем гостям выставки – корпоративные подарки.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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