Алтай-Кокс открывает профильный класс в заринской школе.

Учащиеся старших классов будут углубленно изучать химию и биологию. Для этого им организуют дополнительные занятия и факультативы, а также лекции у преподавателей ведущих вузов Сибирского региона.

В рамках факультативных занятий учащиеся профильного класса пройдут "Школу молодого коксохимика", где преподавателями станут специалисты Алтай-Кокса. Теоретические знания дополнят экскурсии по музею предприятия и промплощадке завода.

Предполагаемая численность класса – 30 человек. Преимущество при зачислении будет у ребят с хорошей успеваемостью по профильным предметам: химии и биологии. Все желающие могут подать заявления в школе №15.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com