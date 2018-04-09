Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) оказал безвозмездную помощь Алтайской митрополии в доставке в регион к празднику Светлой Пасхи Благодатного огня.
Прибытие великой святыни в Россию из Иерусалима организовывает международный Фонд святого апостола Андрея Первозванного. По просьбе Алтайской митрополии накануне великого праздника представитель Алтай-Кокса Антон Букин отправился в московский аэропорт Внуково для получения Благодатного огня и принесения его в Митрополию.
Делегация Алтайской митрополии доставила лампаду с Благодатным огнем в православные храмы края для проведения пасхальных богослужений.
Уже пятый раз предприятие организует доставку Благодатного огня в Алтайский край.
Фоторепортаж о принесении Благодатного огня можно просмотреть по ссылке.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com