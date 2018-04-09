Алтай-Кокс помог доставить Благодатный огонь в православные храмы Алтайского края

Благодатный огонь доставили в православные храмы Алтайского края. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Благодатный огонь доставили в православные храмы Алтайского края. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Благодатный огонь доставили в православные храмы Алтайского края. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Благодатный огонь доставили в православные храмы Алтайского края. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Благодатный огонь доставили в православные храмы Алтайского края. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Прибытие великой святыни в Россию из Иерусалима организовывает международный Фонд святого апостола Андрея Первозванного. По просьбе Алтайской митрополии накануне великого праздника представитель Алтай-Кокса Антон Букин отправился в московский аэропорт Внуково для получения Благодатного огня и принесения его в Митрополию.

Делегация Алтайской митрополии доставила лампаду с Благодатным огнем в православные храмы края для проведения пасхальных богослужений.

Уже пятый раз предприятие организует доставку Благодатного огня в Алтайский край.

Фоторепортаж о принесении Благодатного огня можно просмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com