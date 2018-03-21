Алтай-Кокс повышает энергоэффективность

В общей сложности на заводе провели 30 мероприятий по повышению энергоэффективности. В частности, оптимизировали схему производства сжатого воздуха, необходимого для уплотнения стояков коксовых батарей и очистки оборудования от пыли. Автоматизировали работу насосно-фильтровальной станции, чтобы регулировать производительность насосов в зависимости от давления технической воды в сети.

Идеи проектов по энергосбережению предлагали и сотрудники цехов. Например, по их инициативе ограничили подачу тепловой энергии в летний период к вентиляционным установкам коксовых батарей, отремонтировали системы освещения турбинного отделения теплоэлектроцентрали с использованием энергоэффективной светотехники и др.

Также в прошлом году на предприятии внедрили автоматизированную систему технического учета электроэнергии, которая повышает эффективность потребления энергоресурсов.

Система энергетического менеджмента Алтай-Кокса соответствует требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. Аудит британского института BSI подтвердил высокое качество управленческой работы предприятия в сфере энергопользования.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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