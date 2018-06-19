Алтай-Кокс поздравил медработников с профессиональным праздником и юбилеем

Фоторепортаж с празднования Дня медика смотрите по ссылке.

В здравнице отдыхают заводчане, их дети, пенсионеры Алтай-Кокса. Они проходят курсы спелеотерапии (соляная пещера), массажа, грязе- водолечения, фитотерапии и др. Улучшают состояние опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.

Почетными грамотами Алтай-Кокса за многолетний добросовестный труд наградили врача клинической лабораторной диагностики Анну Соловьеву, медицинских сестер Галину Черновалову, Ирину Новикову и Елену Генералову.

Благодарностями поощрили медицинскую сестру Ирину Кременскую, фельдшера Елену Яковлеву и шеф-повара профилактория Алевтину Гордееву.

В связи с тридцатилетним юбилеем Почетные грамоты Алтай-Кокса вручили сотрудникам профилактория "Бодрость": старшей медсестре Галине Водзинской, врачу-физиотерапевту Людмиле Грачевой и медсестре по физиотерапии Татьяне Титовой.

В честь Дня медицинского работника и 30-летия профилактория Алтай-Кокс передал медсанчасти денежный сертификат на приобретение медицинского оборудования.

Основная задача частного учреждения здравоохранения "Медсанчасть ОАО "Алтай-Кокс" –профилактика и охрана здоровья работников завода, пропаганда здорового образа жизни. Заводчане проходят профилактические осмотры, диагностику, вакцинацию, курсы общеукрепляющей терапии и др.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com