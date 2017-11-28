Алтай-Кокс поздравил работниц с Днем матери.

Более 350 пригласительных билетов на представление краевого театра кукол "Сказка" подарили женщинам-заводчанкам. Мамы с детьми посмотрели спектакль "Денискины рассказы".

Женсовет Алтай-Кокса ко Дню матери организовал поездку в конноспортивный клуб "Ольгино". Для заводчанок и их детей провели экскурсию, показали трюки, которым обучены лошади. Завершился визит профессиональной фотосессией.

На Алтай-Коксе действуют социальные программы по поддержке материнства и детства. Сотрудницы получают единовременное пособие при рождении ребенка, материальную помощь на детей от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору. Многодетным и неполным семьям завод помогает собрать детей в школу. Дети работников Алтай-Кокса ежегодно оздоравливаются в санатории "Бодрость" и в лагерях летнего отдыха, получают новогодние подарки.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com