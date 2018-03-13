Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".

На праздничной сцене выступили творческие коллективы Алтайского Государственного института искусств и культуры. Иллюзионист Виктор Першаков, участник проекта "Минута славы", удивлял зрителей магическими трюками.

Восемнадцать сотрудниц завода в этот день получили почетные грамоты и благодарности от предприятия и профсоюзного комитета.

Завершился концерт праздничной лотереей. Десять заводчанок получили сертификаты на посещение SPA-салона.

Интерьер заводоуправления украсили баннером и оригинальными композициями из ростовых цветов. Этот "цветник" стал эффектным фоном для профессиональных фотосессий.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

СПРАВКА

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса