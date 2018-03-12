Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс". Алтай-Кокс поздравил ветеранов с праздником. Фото: Архив фото компании "Алтай-Кокс".

Генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб поздравил пенсионеров и отметил, что ветеранскую организацию можно считать отдельным цехом завода со своими функциями, традициями, успехами, вкладом в общее дело: "Вы были и остаетесь командой Алтай-Кокса. Мы с гордостью продолжаем ваше дело, и очень рады, что вы у нас есть. Есть у кого спросить совета, с кем поделиться новыми достижениями".

Павел Лизогуб вручил цветы многодетным мамам Тамаре Белашковой и Галине Гаряниной, а также Людмиле Здвижковой, матери погибшего в "горячей точке" солдата. Ветераны-мужчины подготовили для своих бывших коллег поэтическое выступление.

Председатель профсоюзного комитета Алтай-Кокса Елена Павлова тоже поздравила ветеранов: "Желаю вам каждый день находить поводы для радости, для гордости. Каждый день проживать так, как нравится именно вам. Вы можете себе это позволить".

Продолжился вечер концертом с вокальными и танцевальными номерами, конкурсами, просмотром видеороликов о жизни завода и его ветеранской организации.

Пенсионеры в честь Международного женского дня оформили оригинальную ретро-выставку с фотографиями своих мам из семейных альбомов.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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