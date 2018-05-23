Алтай-Кокс применяет новые формы профориентационной работы

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) впервые организовал профориентационную онлайн-викторину "Знаешь ли ты Алтай-Кокс?". В ней приняли участие около 70 студентов Заринского политехнического техникума – базового учебного заведения, где готовят специалистов для коксохимического производства.
Пользователи социальной сети ответили в тестовом формате на девять вопросов об Алтай-Коксе. Победу в викторине разделили второкурсницы Заринского политехнического техникума Екатерина Захарова и Анастасия Чаркина. Призерами стали более 10 учащихся учебного заведения.
Фото награждения призеров викторины можно посмотреть здесь >>
Призеры и победители онлайн-викторины получили подарки от Алтай-Кокса.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com