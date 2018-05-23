Алтай-Кокс применяет новые формы профориентационной работы

Пользователи социальной сети ответили в тестовом формате на девять вопросов об Алтай-Коксе. Победу в викторине разделили второкурсницы Заринского политехнического техникума Екатерина Захарова и Анастасия Чаркина. Призерами стали более 10 учащихся учебного заведения.

Фото награждения призеров викторины можно посмотреть здесь >>

Призеры и победители онлайн-викторины получили подарки от Алтай-Кокса.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com